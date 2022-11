Wiebke Puls liest Tania Blixen: Babettes Fest (1/2)

"Babette war in diesem Augenblick, wie der Flaschenteufel im Märchen, bereits zu solch gewaltigen Dimensionen herangewachsen, dass die beiden Damen sich winzig klein neben ihr vorkamen. (…) Gleichwohl, als Martine eine Karrenlast von Flaschen in der Küche anrollen sah, erstarrte sie. 'Was ist da drin, Babette?' fragte sie. 'Doch nicht Wein?' - 'Wein, Madame', erwiderte Babette, 'Nein, ein Clos Vougeot von 1846! Martine hatte nicht im entferntesten geahnt, dass ein Wein einen eigenen Namen haben könnte, und musste verstummen.“ (Aus: Babettes Fest)

Martina und Philippa sind zwei ältere Damen in einem norwegischen Dorf um 1900. Ihr Vater war das geistliche Oberhaupt der kleinen pietistischen Gemeinde des Ortes, und seit seinem Tod kümmern die Beiden sich um dieses alternde, versprengte Häuflein. Schlichtheit, Bescheidenheit, Gebet bestimmen ihre Tage, Reichtümer sind keine vorhanden, man hilft sich und stärkt sich, so gut es mit den verbliebenen Kräften geht. Nur die französische Köchin Babette ist immer etwas fremd geblieben im strengen Norden: Sie war vor langer Zeit auf der Flucht vor der Revolution hier gestrandet und kocht seitdem die bescheidenen Mahlzeiten im Haus. Und: Babette spielt Lotto! Als ihr Los tatsächlich gewinnt, will sie unbedingt ein exquisites Festmahl zu Ehren des 100. Geburtstages des Hausherrn am 15. Dezember zubereiten. Niemand weiß: Einst war sie die berühmteste Köchin von Paris!