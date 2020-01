MenschenBilderBücher Der Moralist und das süße Leben

„Humor und Ironie haben eine rätselhafte Wirkung – einzig und allein damit kann man sich am Tod rächen“, sagte die italienische Schriftstellerin Sabine Gruber einmal in einem Interview. Das könnte genauso gut Ennio Flaiano gesagt haben. Auch er hat sich in seinem Werk mit dem Grotesken, dem Abwegigen, dem absurd Komischen in unserem Leben immer wieder beschäftigt.

Ins Herz Afrikas: Italienische Kolonialgeschichte

In seinem in Deutschland viel zu wenig bekannten Meisterwerk „Alles hat seine Zeit“ (1947) wird der Protagonist, ein junger Leutnant, auf seiner dramatischen Flucht aus dem äthiopischen Busch mit vielen existentiellen Fragen konfrontiert, mit der Härte des Schicksals. Trotzdem gerät er in seiner Todesangst, in all der Tragik, auch immer wieder in absurd komische Situationen. Eine düstere Kriegsodyssee, die dem Ich-Erzähler aber auch erhellende und erotische Augenblicke einbringen.

Die magischen Momente, das Staunen, das Seltsame, das Bittersüße, das Verlorensein in der geheimnisvoll lockenden Welt waren Themen, die der italienische Schriftsteller immer wieder bearbeitete.

Flaiano und Fellini: Drei Oscar-Nominierungen

Die berühmteste Brunnen-Szene der Filmgeschichte: "La Dolce Vita" mit Anita Ekberg und Marcello Mastroianni

Vor allem in seinen Drehbüchern für Rossellini, Antonioni oder Fellini in „La Strada“ oder in „La Dolce Vita“ kommt die Ambivalenz des Lebens zum Ausdruck.

Peter Henning schreibt:

«Fellini und Flaiano verband der entlarvende Blick für das Komische und Tragische hinter allen Erscheinungen. Doch im Gegensatz zu Fellini sah sich Flaiano lebenslang hingestellt vor die hohen, unüberwindlichen Mauern der eigenen Vergänglichkeit; ein großer Zerrissener, der durch all seine Erzählungen und Romane hindurch brillierte... In seiner Heimat Italien gilt der einst traurige Spötter und Moralist längst als feste Größe: erfolgreich, geliebt und viel gelesen. Erfolg, jene Chimäre, der Flaiano kritisch und illusionslos gegenüberstand wie kaum ein Zweiter: 'Jeder Erfolg ist im Grunde ein Missverständnis'.»

Flaiano hat mehr als 60 Drehbücher geschrieben, bis er sich aus diesem Geschäft zurückzog: „Ich habe mit Fellini an acht seiner Filme zusammengearbeitet, ich habe andere Filmgeschichten geschrieben, für andere Regisseure. Am Ende alles verlorene Zeit, Ideen und Blätter in die Winde verstreut.“

„Alles hat seine Zeit“ ist kein reiner Kriegsroman, der in der ehemaligen Kolonie Italienisch-Ostafrika spielt, er ist eine Reise heraus aus dem Gewohnten hinein ins Ungewisse, ein Roman über Schuld und Sühne, über Erinnern und Vergessen.

"Jedes Vergessen ist eine Reise

Ins Äußere der Worte,

Ins Vage, wo sich Sätze streifen

Als berührten sie einander zufällig.

Ich höre mich nicht um, ich bleibe

Am Wasser und werfe den ersten Stein.

Jedes Vergessen ist eine Reise,

Ein heimliches Verschwinden

In die Tage, die nicht mehr zählen.

Ich drehe mich und schaue ins Land.

Hinter meinem Rücken

Zeichnen die Ringe den Wurf." (Sabine Gruber)

Und spätestens nach dem Gedicht von Sabine Gruber weiß man, warum sie Flaianos Roman so liebt.

Ennio Flaiano (1910–1972), geboren in Pescara, war einer der wichtigsten Drehbuchautoren des italienischen Nachkriegsfilms. Er studierte in Rom Architektur, schloss sein Studium jedoch nie ab. 1935 nahm er am italienischen Äthiopienfeldzug teil, obwohl er ein erklärter Anti-Militarist war. Mit 29 Jahren begann er zu schreiben, zunächst Theater- und Filmkritiken, dann Theaterstücke und Drehbücher. "Alles hat seine Zeit" ist sein einziger Roman, für den er 1947 den damals erstmals verliehenen Premio Strega bekam.

Seine zahlreichen Drehbücher brachten ihm drei Oscarnominierungen ein. Federico Fellinis Meisterwerke, u. a. «La Strada» und «La Dolce Vita», entstanden in enger Zusammenarbeit mit ihm.

Der Roman "Alles hat seine Zeit", aus dem Italienischen übersetzt von Susanne Hurni, ist 2009 in der Manesse Bibliothek der Weltliteratur erschienen.