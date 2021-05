Bayern 2 präsentiert radioSpitzen live vor Ort in Neustadt an der Aisch

„radioSpitzen unterwegs“ heißt es nach über einem Jahr wieder! Zum ersten Mal sind wir zu Gast in der NeuStadtHalle in Neustadt an der Aisch. Und auch in dieser 110. Ausgabe am 15. Juli haben wir wieder hochkarätige Kabarettisten und Musiker aus Bayern und dem „Rest der Welt" eingeladen.