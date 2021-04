Europäischer Literaturpreis für Lana Bastašić "Fang den Hasen" - eine hinreißende Roadnovel

Erinnerung und Identität

"Ihr Name war dem Aussehen nach harmlos – ein winziger Stängel inmitten von totem Land. Ich riss ihn aus meinen Lungen heraus, als wäre es nichts. Lej-la. Aber mit diesem kurzen Zweig tauchte aus dem Sumpf die längste und dickste Wurzel auf, ein ganzer Wald an Buchstaben, Wörtern und Sätzen. Eine ganze Sprache, tief in mir begraben, die geduldig auf dieses kleine Wort gewartet hatte, um ihre verknöcherten Extremitäten auszustrecken und aufzustehen, so als hätte sie nie geschlafen."

So beginnt das Debüt von Lana Bastašić, das bei S. Fischer erschienen ist. Sara, die aus dem alten Jugoslawien nach Dublin geflüchtet ist, wird durch den Anruf einer früheren Freundin plötzlich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, mit Verdrängtem.

Kulturwelterbe Altstadt von Mostar "Hör zu, du musst mich abholen kommen … Hörst du mich? Die Verbindung ist schlecht.'

'Dich abholen? Ich verstehe nicht. Was …'

'Ja, mich abholen. Ich bin immer noch in Mostar.'

Immer noch. In all den Jahren unserer Freundschaft hatte sie nicht ein einziges Mal Mostar erwähnt, noch waren wir jemals dorthin gereist, und jetzt auf einmal sollte es eine unbestrittene, allgemein bekannte Tatsache sein. 'In Mostar? Was machst du in Mostar?', frage ich sie. 'Hör zu, das ist eine lange Geschichte, Mostar … Du fährst doch noch Auto, oder?'

'Das tue ich, aber ich verstehe nicht, was … Weißt du, dass ich in Dublin bin?'

Die Worte fallen mir aus dem Mund und bleiben an meinem Mantel kleben wie ein Haufen Kletten. Wann habe ich zum letzten Mal diese Sprache gesprochen?" aus 'Fang den Hasen' von Lana Bastašić, übersetzt von Rebekka Zeinzinger

Lana Bastašić wurde 1986 in Zagreb geboren, fünf Jahre vor Ausbruch des Bosnien-Kriegs, der 100.000 Menschen das Leben kostete. Als Kind serbischer Eltern wuchs sie nach dem Zerfall Jugoslawiens im bosnischen Banja Luka auf, wo sie später Englisch studierte. So übersetzte sie ihr Debüt "Fang den Hasen" selbst ins Englische und bekam dadurch schnell Aufmerksamkeit. Auch wenn der Roman zum Teil in Bosnien spielt, im aufkeimenden Nationalismus der kleinen Staaten des ehemaligen Tito-Reichs, geht es Lana Bastašić vor allem um Identität, wo komme ich her, wer bin ich, fernab geographischer Grenzen.

Schriftstellerin Lana Bastašić "Ich sehe den Roman eher als europäischen, denn als Balkan-Roman", erzählt Lana Bastašić im Gespräch mit Cornelia Zetzsche. "Ich denke, jeder, der damit konfrontiert war, die Heimat verlassen zu müssen, und mit diesem Trauma und den Erinnerungen an die Herkunft fertig werden muss, kann einen Bezug zu dieser Geschichte haben. Die Tatsache, dass sie in Dublin und Bosnien spielt, durch Slowenien und Zagreb geht und in Wien endet, macht sie geographisch zu einem europäischen Roman. Aber auch die stilistischen Quellen sind europäisch."

Ein europäischer Roman, erzählt über die Freundschaft zweier sehr unterschiedlicher Mädchen aus Banja Luka; Lejla, die unbändige Bosnierin, und Sara, die Gedichte schreibende Tochter des serbischen Polizeichefs. Eine Freundschaft, wie viele, bevor der Jugoslawienkrieg sie zerrüttete. Zwölf Jahre ist es her, dass Sara Bosnien verlassen hatte, um in Dublin ein neues Leben zu beginnen, bis eines Tages ihr Handy klingelt.

Cornelia Zetzsche: "Es gibt einen Schlüsselsatz in dem Roman: "Wir sind immer in Bosnien". Was meinten Sie damit?"

Lana Bastašić: "Das war ein wichtiger Satz für mich! Sara ist diejenige, die denkt, indem sie woanders hingeht, könne sie alles, was zuvor geschah, auslöschen. Sie könne vergessen, Bosnierin zu sein. Sie schämt sich fast dafür, als sie in Dublin ist. Und Lejla erinnert sie daran, dass ein Land nicht nur ein geographischer Ort ist, in dessen Koordinaten man sich wiederfindet. Ein Land besteht aus Erinnerungen, aus seiner Sprache und vielen verschiedenen Dingen, die ins Blut gehen. Wo auch immer man geht, man trägt das mit sich."

Lesung mit Laura Maire und Gepräch an zwei Sonntagen im "Offenen Buch"

Laura Maire, für ihre Lesungen vielfach ausgezeichnete Sprecherin "Fang den Hasen". Laura Maire liest zwei Folgen aus der Road-Novel von Lana Bastašić. Eine Reise zwei Jugendfreundinnen von Bosnien bis nach Wien. Und obwohl beide in der selben Stadt aufwuchsen, sind ihre Erinnerungen sehr unterschiedlich.

"Vielleicht ist das Erinnern für mich auch wie ein zugefrorener See - trüb und glatt -, an dessen Oberfläche sich von Zeit zu Zeit ein Riss auftut, durch den ich meine Hand stecken und ein Detail, eine Erinnerung im kalten Wasser fassen kann. Doch zugefrorene Seen sind heimtückisch. Mal erwischt man einen Fisch, ein anderes Mal bricht man ein und ertrinkt. Aus Erfahrung weiß ich, dass fast alle Erinnerungen an sie die Tendenz zu Letzterem haben. Deshalb hatte ich mich zwölf Jahre lang bemüht, mich nicht zu erinnern."