Neue CD-Box der radioReisen "Sehnsucht Spanien & Portugal" - Eine akustische Reise von Lissabon bis Madrid, von Madeira bis Mallorca

Große Sehenswürdigkeiten und echte Geheimtipps

Darin haben wir die schönsten Reportagen und Hintergrund-Berichte aus dem radioReisen-Programm versammelt. Unsere Autorinnen und Autoren nehmen Sie mit zu den großen Sehenswürdigkeiten, aber auch zu echten Geheimtipps: Wussten Sie, dass der Heilige Gral angeblich in Spanien versteckt ist? Verstehen Sie die Pfeifsprache von La Gomera? Sind Sie schon einmal zu den Unterwasser-Skulpturen vor Lanzarote getaucht? Und konnten Sie schon den schäumenden Sidra aus Asturien, knusprige Schweinekrusten aus Soria oder den Portwein aus dem Dourotal genießen? Unterhaltsame Reisereportagen führen Sie auf unentdeckten Pfaden zu den inspirierendsten, spannendsten und schönsten Orten in Spanien und Portugal. Es gibt viel zu entdecken auf dieser akustischen Reise durch Geschichte, Kultur und Kulinarik.

Auch im Radio nehmen wir Sie mit auf schöne Reisetrips:

Am 8. Mai sind wir unterwegs an besonderen Orten in Spanien und Portugal: Wir besuchen den Wunderberg Montserrat, bestaunen extreme Kunst in der Natur bei Los Barruecos und flitzen mit dem Roten Blitz über Mallorca. Sie wollen noch mehr entdecken? Dann machen Sie mit bei der Verlosung unserer neuen CD-Box "Sehnsucht Spanien & Portugal".