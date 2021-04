Neue CD-Box der radioReisen Von Amsterdam nach Istanbul - Städtereisen zum Träumen

Einmal mit der Fährlinie 40 durch den Schärengarten von Stockholm fahren. Auf den Spuren von Sherlock Holmes das London der Ära von Queen Victoria erkunden. Oder vielleicht in der prächtigste Buchhandlung Europas herumstöbern - in Porto, der schönen Stadt am Atlantik. Leider sind solche Reisen für die meisten von uns derzeit einfach nicht möglich. Aber man kann sich ja schon mal inspirieren lassen für die Zeit nach dem Lockdown oder einfach auf der Couch in Gedanken reisen. Das geht jetzt wunderbar mit der neuen CD-Box "Die schönsten Städte Europas" , die wir zusammen mit dem Hörverlag herausgebracht haben.

Darin haben wir die schönsten Reportagen und Hintergrund-Berichte aus dem radioReisen-Programm versammelt. Unsere Autorinnen und Autoren nehmen Sie mit zu den großen Sehenswürdigkeiten, aber auch zu echten Geheimtipps: Welche ist die älteste und authentischste Sauna von Estlands Hauptstadt Tallinn und wie schwitzt man dort stilecht mit den Einheimischen? Wo kann durch den Wiener Untergrund streifen, ganz wie im Film-Klassiker "Der dritte Mann"? Und wo findet man in Rom noch Spuren des jüdischen Erbes - und vor allem seiner Küche? Die CD-Box ist ein schönes Geschenk für alle, die gerne verreisen oder sich an andere Orte träumen.

On Air und im Netz senden wir jede Woche neue Folgen. Den Auftakt machen wir in Kopenhagen, auf den Spuren der Designer-Legende Arne Jacobsen. In Bosnien-Herzegowina erleben wir die Schrecken des Kriegs und die Hoffnungen danach in Sarajewo. In Madrid und Sevilla erleben wir die Kreativität besonderer Maler.