Live-Konzert Willy Michl

Er gab der Isar ihren Song und ihr Flimmern. Willy Michl wurde dieses Jahr 70 und traditionell spielt er an seinem Geburtstag ein Live-Konzert. Schöner hätte es trotz Corona-Auflagen für ihn nicht sein können. Denn er trat zwischen zwei Isararmen auf.

Playlist

Ois is Blues

I möcht so gern a Wildpferdl sei

Steinzeitmann Canoé

Soul Medley

Bayernlied

Wie der Willy entstand (Talking Blues)

Isarflimmern

Sonnenuntergang

Besetzung

Willy Michl - Gesang, Gitarre



Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020

Aufnahme des Konzerts an Willy Michls 70sten Geburtstags am 9. Juli 2020 im Innenhof des Deutschen Museums in München

Ton & Technik: Gerhard Gruber, Andreas Leis