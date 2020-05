Live-Konzert Hazmat Modine im Münchner Ampere

Setlist

Plans

So Far So Good

To Fat To Fly

Most Of All

Crust Of Bread

End Of Seet Dreams

Bahamut

Besetzung

Wade Shuman - Gesang, Mundharmonika, Gitarre, Panflöte, Penny Whistle

Thor Jensen - Gitarre, Gesang

Joe Daly - Sousaphone

Patrick Simard - Schlagzeug, Gesang

Pamela Fleming - Trompete, Flügelhorn

Steve Elson - Saxophon, Klarinette, Duduk, Flöte

Reud Regev - Posaune

Charlie Burnham - Geige

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzerts vom 04.06.2019 im Ampere in München

Ton & Technik: Marko Kaminsky, Roland Zweckinger, Zlatko Mijatovic