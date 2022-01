radioMitschnitt David Bowie Orchestral

Nach dem Tod David Bowies entschloss sich der norwegische Fan und Komponist Jon Øivind Ness, einige Songs des britischen Popstars für Sänger und Orchester neu zu arrangieren, Das Ergebnis wurde am 30. Januar 2020 in der Radio Concert Hall in Oslo von Ness und dem norwegischen Radio Orchester uraufgeführt und mitgeschnitten.

Von: Roderich Fabian