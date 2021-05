Corona-Konzerte Arlo Parks und die Black Pumas

Öffentlich Konzerte gibt es immer noch kaum. Einige, wenige Auftritte gab es - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und ohne Publikum. Arlo Parks spielte in Paris im Studio 104 und die US-Band Black Pumas hatte eine Session in ihrem Proberaum in Austin Texas.

Von: Markus Mayer