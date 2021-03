radioMitschnitt: Corona-Konzerte von Melody Gardot, Eels und Ezra Furman

Auch in Corona-Zeiten finden Konzerte statt. In Paris spielte Melody Gardot begleitet vom Orchester von Radio France. Die US-Transgender-Songschreiberin Ezra Furman trat solo im Boston Museum of Fine Arts auf, und der Schmerzensmann des Indie-Rock gab mit seinen Eels ein Unplugged-Konzert in Los Angeles.

Setlist

Eels

Baby Let‘s Make It Real

Earth To Dora

Anything For Boo

Are We Alright Again

Besetzung

E – Gitarre, Gesang

The Chet – Gitarre

Knuckles – Schlagzeug

Koool G. Murder – Bass

P-Boo – Gitarre

Melody Gardot

Moon River

There Where He Lives In Me

Ave Maria

Besetzung

Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung von: Dylan Corley

Melody Gardot – Gesang

Guilherme Monteiro – Gitarre

Gregory Hutchinson – Schlagzeug

Christopher Thomas – Schlagzeug

Philippe Boden Pawell – Piano

Ezra Furman

I Wanna Be Your Girlfriend

The Refugee

Ordinary Life

Besetzung

Ezra Furman – Gesang, Gitarre