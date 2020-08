radioMitschnitt Best of Bardentreffen Nürnberg Teil III

Leider musste heuer auch das Nürnberger Bardentreffen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 200.000 Besucher|innen an drei Tagen hätten auch das ausgeklügelste Hygienekonzept gesprengt. Trotzdem findet das traditionsreiche Festival bei Bayern 2 im Radio statt – und wie! In vier Folgen bringen wir ein "Best of Bardentreffen" der vergangenen zehn Ausgaben.

Stephan Eicher

In Teil III mit von der Partie: Die Warsaw Village Band (2013 in Nürnberg zu Gast) eine der erfolgreichsten Weltmusik-Bands Europas mit ihrem selbst so bezeichneten Bio-Techno; der Schweizer Stephan Eicher, der 2015 mitten in seinen ferngesteuerten Musik-Automaten einen unvergesslichen Abend zauberte; die Sängerin Marta Gómez (2015), die wunderbare Lied-Atmosphären aus der kolumbianischen Heimat kreiert.

Hadi Alizadeh

Carmen Souza brachte 2014 kapverdische Rhythmen nach Nürnberg, wohingegen sich das Leben des Iraners Hadi Alizadeh (2015) um die verrückt-vertrackten Rhythmen seiner Heimat dreht. Mitreißend ist auch die Soulmusik der Formation Electro Deluxe (2017), berührend erschütternd hingegen die Gesänge des Syrers Aeham Ahmad mit des Jazzpianisten Edgar Knecht (2018).

Das Bardentreffen in Nürnberg hat sich europaweit zu einem der größten Openair-Weltmusikfestivals entwickelt. Die 45. Ausgabe wird es erst Ende Juli 2021 geben.

Moderation: Roland Kunz