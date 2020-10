Live-Konzert: Luka Bloom im Ampere in München

Playlist

Black Is The Colour

Dreams In America

Gone To Pablo

Don’t Be So Hard On Yourself

You Couldn’t Come Have Come At A Better Time

To Make You Feel My Love

Love Is A Place I Dream Of

Here And Now

The First Time I Saw Your Face

Rainbow Day

Sunny Sailor Boy

I Need Love

Besetzung

Luka Bloom – Gesang, Gitarre

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2010

Aufnahme des Konzerts vom 28. April 2010 im Ampere in München

Moderation: Markus Mayer

Ton und Technik: Kirsten Ermeler, Robert Hasler, Andreas Kiehlechner