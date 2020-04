Live-Konzert Robert Forster im Münchner Feierwerk

Playlist

Remain

In the morning

Unkind & Unwise Instrumental

Born to a family

I love myself, and always have

Life has turned a page

Inferno

Man O'Sand To Girl O'Sea

Twin layers of lighthning

Besetzung

Forster, Robert - Vocal, Guitar

Bäumler, Karin - strings

Bromiley, Scott - keys

Olsson, Magnus - drums/ Jonas

Thorell, Jonas - bass

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzerts vom 9. Mai 2019 im Feierwerk, Hansa 39 in München

Ton & Technik: Frank Sattler, Klaus Mau, Zlatko Mijatovic