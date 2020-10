Bayern 2 präsentiert Ingolstädter Jazztage 2020

Donnerstag, 05. November 2020, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: REBEKKA BAKKEN & WOLFGANG MUTHSPIEL DUO Kulturzentrum neun Freitag, 06. November 2020, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: WOLFGANG HAFFNER & BAND Kulturzentrum neun Samstag, 07. November 2020, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: YOUNEE Kulturzentrum neun Dienstag, 10. November 2020, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: LISA WAHLANDT BAND Kulturzentrum neun Mittwoch, 11. November 2020, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: LUKAS LINDNER GROUP Kulturzentrum neun

Nachwuchspflege und Kirchenkonzert

Zum Auftakt des Festivals gibt es diesmal „Jazz For Kids“ – zwei Nachmittagskonzerte am 25. Oktober im Kulturzentrum neun, bei denen Musiker und Mitglieder des Ingolstädter Stadttheaters Eltern und ihre Kinder zwischen drei und zwölf Jahren zu einer rhythmischen Reise durch die Geschichte des Jazz einladen: mitsingen bei Dixie aus New Orleans, trommeln zu heißem Swing, klatschen zu funky Grooves!

Um Nachwuchspflege geht es auch am 29. Und 30. Oktober in drei Ingolstädter Gymnasien – bei Workshops mit hochkarätigen Jazzsolisten und Musikpädagogen wie Leo Betzl (Klavier), Maximilian Hirning (Kontrabass), Sebastian Wolfgruber (Schlagzeug) und Philipp Schiepek (Gitarre).

Auch das schon legendäre Kirchenkonzert der Jazztage unter dem Motto „Batter My Soul“ erlebt dieses Jahr am 8. November in der Kirche St. Mathäus eine Neuauflage. Die Jazzliturgie von Dekan Thomas Schwarz mit umrahmt von den Lokalmatadoren Gerhard Schmidt (Orgel), Oliver Kollmannsberger (Trompete) und Tom Diewock (Schlagzeug).

Prominenz und Premieren

Mit Ausnahme des Kirchenkonzerts finden diese Jahr alle Veranstaltungen im Kulturzentrum neun statt. Am 5. November wird dort die norwegische Ausnahmesängerin Rebekka Bakken zu ihren Wurzeln zurückkehren. Mit dem Gitarristen Wolfgang Muthspiel hat sie 2001 und 2002 in New York ihre ersten Plattenaufnahmen gemacht. Jetzt werden die beiden nach fast zwei Jahrzehnten erstmals wieder als Duo auf der Bühne stehen.

Der Schlagzeuger Wolfgang Haffner ist durch seine Zusammenarbeit mit Klaus Doldinger, Pat Metheny oder Nils Landgren bekannt geworden und ist ein begehrter Studiomusiker: auf über 400 Alben hat er getrommelt. In den letzten Jahren ist er auch mit seiner eigenen Band erfolgreich. Wie er Jazz, Funk und federleichte Grooves verknüpft, kann man am 6. November live erleben – mit der Münchner Sängerin Alma Naidu als neuem Bandmitglied.

Das Trio der Sängerinne bei den Ingolstädter Jazztagen komplettiert am 10. November die Wahlmünchnerin Lisa Wahlandt. Bekannt geworden ist sie in den letzten Jahren durch ihre Zusammenarbeit mit Mulo Francel oder das Trio Die Drei Damen. Mit ihrer eigenen Band präsentiert in Ingolstadt „Lieblingslieder“ – Jazz- und Popklassiker, brasilianischer Bossa Nova und ausgewählt Eigenkompositionen unter dem Motto „ever so slightly blue“.

Der Nachwuchspreisträger spielt zweimal

Auftakt und Abschluss der Ingolstädter Jazztage finden diesmal mit Beteiligung des Multiinstrumentalisten Malik Diao statt, der mit dem Ingolstädter Jazzförderpries 2020 ausgezeichnet wird. Der Preis wird am 31. Oktober verliehen. Für das anschließende Preisträgerkonzert hat der Saxophonist, Flötist und Kontrabassist alte Freunde versammelt, mit denen er „elektronisch angehauchten Nordic Jazz“ spielen will. Mit dabei auch der Jazzförderpreisträger vom letzten Jahr, der Trompeter Lukas Lindner.

Dessen neu besetzte Lukas Lindner Group, bei der wiederum auch Malik Diao dabei ist, wird am 11. November das letzte Konzert der diesjährigen Jazztage bestreiten. Streicher treffen dabei auf ein Jazzquartett, klassische Passagen auf einen modernen Jazz-Fusion-Sound: ein Abschlusskonzert, das in die Zukunft weist.

Bayern 2 präsentiert mit den Ingolstädter Jazztagen 2020 eines der beliebtesten Jazzfestivals Bayerns!