Bayern 2-StudioClub: Phil Siemers im Bayern 2-StudioClub

Playlist

Sag mir

Nicht mit dir, nicht ohne dich

Haus am See

Wer wenn nicht jetzt

Lieblingsplatte

Was wäre wenn

Moment lang Ewigkeit

Schöne neue Welt

So gut

Finde dein Glück

Wie es war

Besetzung

Phil Siemers - Gesang, Gitarre

Andre Wenzlitschke – Schlagzeug

Markus Schröder – Klavier, Keyboard

Markus Kuczewski – Hammondorgel

Oliver Karstens - Bass

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020

Aufnahme eines Konzerts vom 4. Februar 2020

im Rahmen der Reihe Bayern 2-StudioClub

Ton & Technik: Gerhard Wicho, Ruth-Maria Ostermann