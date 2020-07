05. Juli 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 05. Juli 2020, 00:05 Uhr

Nord-Süd-Gipfel



Daniel Herskedal: “Call For Winter” (Daniel Herskedal)

CD: Call For Winter

Best.nr./Label: 1157 / Edition Records



Verneri Pohjola: “Wilder Brother” (Verneri Pohjola)

CD: The Dead Don't Dream

Best.nr./Label: 1153 / Edition Records



Daniel Bingert: “Sven-Eric Snyltaren” (Daniel Bingert)

CD: Berit in Space

Best.nr./Label: MMPCD 123 / Moserobie



Sigurd Hole: “Bolge” (Sigurd Hole)

CD: Lys/Morke

Best.nr./Label: 005 / Elvesang



Torbjörn Zetterberg & Den Stora Fragan: “Meningen Ned Vad” (Torbjörn Zetterberg)

CD: Are You Happy?

Best.nr./Label: 122 / Moserobie



Nacka Forum: “OhSoGood” (Jonas Kullhammar)

CD: Sa stopper Festen

Best.nr./Label: 121 / Moserobie



Aaltonen/Kullhammar/Heikinheimo/Svendsen: “IL Ju Jo Christ” (Jonas Kullhammar)

CD: The Father, The Sons & The Junnu

Best.nr./Label: 124 / Moserobie



Jon Balke: “The Certainties” (Jon Balke)

CD: Discourses

Best.nr./Label: 2648 / ECM-Records



Kris Davis: “Surf Curl” (Kris Davis)

CD: Inland Empire

Best.nr./Label: CF548CD / Clean Feed



Anne Mette Iversen Quartet + 1: “Reworking of a Butterfly” (Anne Mette Iversen)

CD: Racing A Butterfly

Best.nr./Label: 070 / Brooklyn Jazz Underground Records



Luis Lopes Humanization 4tet: “Engorged Mosquitoes” (Aaron Gonzalez)

CD: Believe, Believe

Best.nr./Label: CF549CD / Clean Feed



Giulia Valle: “Trance” (Giulia Valle)

CD: Eden Club

Best.nr./Label: 5109 / Fresh Sound Records



Giulia Valle: “Tango D' Ensemble” (Giulia Valle)

CD: Eden Club

Best.nr./Label: 5109 / Fresh Sound Records



Antonio Lizana: “Me Cambiaron Los Tiempos” (Antonio Lizana)

CD: Una Realidad Diferente

Best.nr./Label: 0190295234959 / Warner



Antonio Lizana: “Carry You” (Antonio Lizana)

CD: Una Realidad Diferente

Best.nr./Label: 0190295234959 / Warner



Roots Magic: “Still Screaming For Charles Tyler” (Charles Tyler)

CD: Take Root Among The Stars

Best.nr./Label: CF545CD / Clean Feed



Roots Magic: “Frankiphone Blues” (Phil Cohran)

CD: Take Root Among The Stars

Best.nr./Label: CF545CD / Clean Feed



Matthieu Saglio: “Caravelle” (Matthieu Saglio)

CD: El Camino de los Vientos

Best.nr./Label: 9912-2 / ACT