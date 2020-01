19. Januar 2020 Mit Peter Veit

Sonntag, 19. Januar 2020, 00:05 Uhr

Neues aus den deutschen Jazz Top 20 und mehr



Echoes Of Swing: Winter Moon (Hoagy Carmichael/Harold Adamson)

Länge: 4:45

Album: Winter Days at Schloss Elmau

ACT 9105-2 LC 07644



Echoes Of Swing: Winter Wonderland (Felix Bernard/Richard B.Smith)

Länge: 4:18

Album: Winter Days at Schloss Elmau

ACT 9105-2 LC 07644



Echoes Of Swing: Sonnet 97 (Bernd Lotzky/William Shakespeare)

Länge: 3:25

Album: Winter Days at Schloss Elmau

ACT 9105-2 LC 07644



Keith Jarrett: Part VIII (Keith Jarrett)

Länge 7:42

Album: Munich 2016

ECM 2667 LC 02516



Keith Jarrett: It’s A Lonesome Old Town (Harry Tobias/Charles Kisco)

Länge 4:48

Album: Munich 2016

ECM 2667 LC 02516



Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson, Wolfgang Haffner:

4WD (Lars Danielsson) Länge 10:23

Album: 4WD

ACT 9895-2 LC 07644



e.s.t.: Dating (Esbjörn Svensson/Dan Berglund/Magnus Öström)

Länge 8:15

Album: The Invariant

ACT 9046-2 LC 07644



Till Brönner & Dieter Ilg: Air (J.S.Bach)

Länge 6:12

Album: Nightfall

Masterworks



Paolo Fresu / Richard Galliano / Jan Lundgren: The Windmills Of your Mind (Michel Legrand)

Länge: 3:38

Album: Mare Nostrum III

ACT 9877-2 LC 07644



Paolo Fresu / Richard Galliano / Jan Lundgren: The Magig Stroll (Jan Lundgren)

Länge: 2:59

Album: Mare Nostrum III

ACT 9877-2 LC 07644



Tony Bennett & Diana Krall: S’Wonderful (George & Ira Gershwin)

Länge: 2:54

Album: Love Is Here To Stay

Verve



Tony Bennett & Diana Krall: My One And Only (George & Ira Gershwin)

Länge: 2:53

Album: Love Is Here To Stay

Verve



Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra

The Sidewinder / The Beat Goes On (Lee Morgan)

Länge: 4:43

Album: I Should’t Be Telling You This

Decca LC 00171



Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra

The Thrill Is Gone / Django (Ray Henderson/John Lewis)

Länge: 3:57

Album: I Should’t Be Telling You This

Decca LC 00171



Jazzrausch Bigband: Dancing Wittgenstein (Leonhard Kuhn)

Länge 10:11

Album: Dancing Wittgenstein

ACT 9047-2 LC 07644



Carmen Souza: Soul Searching (Horace Silver)

Länge 3:46

Album: The Silver Messengers

Galileo GMC087 LC 12661



Carmen Souza: St Vitus Dance (Horace Silver)

Länge 4:07

Album: The Silver Messengers

Galileo GMC087 LC 12661



Carmen Souza: Pretty Eyes (Horace Silver)

Länge 3:45

Album: The Silver Messengers

Galileo GMC087 LC 12661



Kinga Glyk: Joy Joy (Kinga Glyk)

Länge: 4:00

Album: Feelings

Warner LC 14666



Kinga Glyk: Classic (Kinga Glyk)

Länge: 4:12

Album: Feelings

Warner LC 14666



Dotschy Reinhardt: Chaplin’s Secret (Dotschy Reinhard) 4:16

Album: Chaplin’s Secret

Galileo