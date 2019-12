01. Dezember 2019 Mit Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel

Sonntag, 01. Dezember 2019, 00:05 Uhr

radioJazznacht extra

Aktuelle Live-Mitschnitte des BR und historische Aufnahmen von der Jazzwoche Burghausen



Moderation: Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel



Wolfgang Haffner & Band: „My funny Valentine“ (Richard Rodgers, Lorenz Hart), 5:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom Dienstag 26.11.2019 aus dem Haberkasten in Mühldorf



Larry Goldings Trio: „United“ (Wayne Shorter), 6:00

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Stadttheater Neuburg



Hot Mallets: „Sweethearts on parade“ (Carmen Lombardo, Charles Newman), 6:06

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 16. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 09.03.1985



Larry Goldings Trio: „Mister Meagels“ (Larry Goldings), 12:30

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Stadttheater Neuburg



Larry Goldings Trio: „How deep ist he ocean“ (Irving Berlin), 8:10

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Stadttheater Neuburg



Rolf Kühn „Yellow & Blue“: „Conversations“ (Rolf Kühn), 5:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Rolf Kühn „Yellow & Blue“: „Mela’s tune“ (Rolf Kühn), 10:14

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Rolf Kühn „Yellow & Blue“: „The second time“ (Rolf Kühn), 6:21

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Carla Bley Trio: „Utviklingssang“ (Carla Bley), 8:55

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 13.10.2019 aus dem Kultur- und Tagungszentrum Murnau vom Festival „grenzenlos“



Carla Bley Trio: „Lawns“ (Carla Bley), 8:08

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 13.10.2019 aus dem Kultur- und Tagungszentrum Murnau vom Festival „grenzenlos“



Wolfgang Haffner & Band: „Radeku“ (Christopher Dell), 3:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom Dienstag 26.11.2019 aus dem Haberkasten in Mühldorf



Wolfgang Haffner & Band: „Django“ (John Lewis), 5:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom Dienstag 26.11.2019 aus dem Haberkasten in Mühldorf



Wolfgang Haffner & Band: „Shape of my heart” (Sting, Dominic Miller), 4:15

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom Dienstag 26.11.2019 aus dem Haberkasten in Mühldorf



Wolfgang Haffner & Band: „Para Tito“ (Wolfgang Haffner), 3:10

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom Dienstag 26.11.2019 aus dem Haberkasten in Mühldorf



Black Art Jazz Collective: „Awaiting change“ (Wayne Escoffery), 11:25

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 25.10.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



First Gig Never Happened: „Round midnight“ (Thelonious Monk), 5:25

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 20.07.2019 aus dem Thon-Dittmer-Palais beim 38. Jazzweekend Regensburg



First Gig Never Happened: „Bemsha Swing“ (Thelonious Monk), 7:57

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 20.07.2019 aus dem Thon-Dittmer-Palais beim 38. Jazzweekend Regensburg



Ralph Towner: „Make someone happy“ (Jule Styne/Betty Comden, Adolphe Green), 4:55

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Stadttheater Neuburg



Ralph Towner: „Flint“ (Ralph Towner), 4:58

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Stadttheater Neuburg



Ralph Towner: „I’ll sing to you“ (Ralph Towner), 4:21

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Stadttheater Neuburg



Yonathan Avishai Trio: „Les pianos de Brazzaville“ (Yonathan Avishai), 8:01

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 11.01.2019 aus der Unterfahrt in München



Yonathan Avishai Trio: „Mood Indigo (Duke Ellington, Barney Bigard, Irving Mills), 6:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 11.01.2019 aus der Unterfahrt in München



Philipp Schiepek Quartett: „Nacht“ (Philipp Schiepek), 5:34

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.11.19 aus der Bar Gabanyi in München



Philipp Schiepek Quartett: „Twelve Raindrops“ (Philipp Schiepek), 10:25

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.11.19 aus der Bar Gabanyi in München



Michel Portal & Roberto Negro: „Electro Choc“ (Michel Portal, Roberto Negro), 6:12

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Michel Portal & Roberto Negro: „Neu“ (Roberto Negro), 8:08

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Michel Portal & Roberto Negro: „Domi Monk“ (Michel Portal), 3:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Michel Portal & Roberto Negro: „Traditionel from Sweden“ (traditionell), 5:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.11.19 vom Birdland Radio Jazz Festival aus dem Birdland Jazzclub Neuburg



Trio Satori: „Paradoxy“ (Josephine Davies), 4:21

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.07.2019 aus dem Thon-Dittmer-Palais beim 38. Jazzweekend Regensburg



Trio Satori: „Paradoxy“ (Josephine Davies), 5:45

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 11.10.2019 aus der Unterfahrt in München



Trio Satori: „Disillusion“ (Josephine Davies), 8:09

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 11.10.2019 aus der Unterfahrt in München



Trio Satori: „Compassion“ (Josephine Davies), 5:30

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 11.10.2019 aus der Unterfahrt in München



Eyolf Dale & André Roligheten: „Moon Jogger“ (Eyolf Dale), 4:36

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.05.2019 aus der Unterfahrt in München



Daniel Herskedal Quartet: „Eternal sunshine creates a desert“ (Daniel Herskedal), 4:38

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.05.2019 aus der Unterfahrt in München



Daniel Herskedal Quartet & André Roligheten: „Chatham Dockyard“ (Daniel Herskedal), 9:05

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.05.2019 aus der Unterfahrt in München