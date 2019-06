02. Juni 2019 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 02. Juni 2019, 00:05 Uhr

Unsung Heros (1)



Quinsin Nachoff's Flux: „Orbital Resonances“ (Quinsin Nachoff)

CD: Path of Totality

Best.nr./Label: WR4733 / Whirlwind Recordings



Quinsin Nachoff: „ Bogardus Place “ (Quinsin Nachoff/Kent Emerson)

CD: Horizons Ensemble

Best.nr./Label: 7 77320 14502 4 / Musictronic Productions



Quinsin Nachoff's Ethereal Trio: „ Clairvoyant Jest “ (Quinsin Nachoff)

CD: Quinsin Nachoff's Ethereal Trio

Best.nr./Label: WR4706 / Whirlwind Recordings



Flavio Boltro BBB Trio: „ Coccinelle “ (Flavio Boltro)

CD: Spinning

Best.nr./Label: 103832-5 / Anteprima



Stefano di Battista/Flavio Boltro Quintet: „ Funky Porcini “ (Stefano di Battista)

CD: Volare

Best.nr./Label: 6613 HM 83 / LABEL BLEU



Danilo Rea & Flavio Boltro: „ Sinfonia dal Barbiere di Siviglia “ (Gioachino Rossini)

CD: Opera

Best.nr./Label: 9508-2 / ACT



Flavio Boltro: „ Jazz a Doc “ (Flavio Boltro)

CD: "40"

Best.nr./Label: 7243580609 / Blue Note



Nature Works: „ Tah Dazzle “ (Greg Ward)

CD: Nature Works

Best.nr./Label: SSC 1554 / Sunnyside



Greg Ward's Fitted Shards: „ All in “ (Greg Ward)

CD: South Side Story

Best.nr./Label: 80862110142 / Baby



Greg Ward & 10 Tongues: „ Daybreak “ (Greg Ward)

CD: Touch My Beloved's Thought

Best.nr./Label: GRE-CD-1050 / Greenleaf Music



Greg Ward & 10 Tongues: „ The Menacing Lean “ (Greg Ward)

CD: Touch My Beloved's Thought

Best.nr./Label: GRE-CD-1050 / Greenleaf Music



Matt Brewer: „ Ganymede “ (Matt Brewer)

CD: Ganymede

Best.nr./Label: 1403 / Criss Cross



Vijay Iyer Sextet: „ Down To The Wire “ (Vijay Iyer)

CD: Far From Over

Best.nr./Label: 2581 / ECM-Records



Mark Shim: „ Mind Over Matter “ (Mark Shim)

CD: Mind Over Matter

Best.nr./Label: 724383762828 / Blue Note



Mark Shim: „ Survival Tactics “ (Mark Shim)

CD: Turbulent Flow

Best.nr./Label: 724382339229 / Blue Note