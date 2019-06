30. Juni 2019 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 30. Juni 2019, 00:05 Uhr

SIZE MATTERS



Angles 9: „Mali“ (Martin Küchen)

CD „Beyond us “

Clean Feed CF528 CD



Jonny Mansfield: „M & M“ (Jonny Mansfield)

CD „Elftet“

Edition Records EDN1130 (LC 28731)



Laura Jurd: „Jumping In“ (Laura Jurd)

CD „Stepping Back, Jumping In“

Edition Records EDN1131 (LC 28731)



Laura Jurd: „Stepping Back“ (Laura Jurd)

CD „Stepping Back, Jumping In“

Edition Records EDN1131 (LC 28731)



Scheen Jazzorkester & Thomas Johansson: „No Longer Gage“ (Thomas Johannson)

CD „As We See It...“

Clean Feed CF526CD



Terraza Big Band: „One Day Wonder“ (Troy Roberts)

CD „One Day Wonder“

Outside in Music OIM 1908



Terraza Big Band: „Me Lo Dijo Mi Primo“ (Edward Perez)

CD „One Day Wonder“

Outside in Music OIM 1908



Bobby Sparks III: „Take It!“ (Bobby Sparks)

CD „Schizophrenia/ The Yang Project“,

Leopard N77065 (LC 08597)



Miggy Augmented Orchestra: „Colorful“ (Migiwa Miyajima)

CD „Colorful“

ArtistShare AS0167



Miggy Augmented Orchestra: „Drops Into The Sky“ (Migiwa Miyajima)

CD „Colorful“

ArtistShare AS0167



Adam Meckler Orchestra: „Our Death Under Your Pillow“ (Adam Meckler)

CD „Magnificient Madness“

Ropeadope Sur 7 98576 40172 6



Fabian Arends/ David Helm: „The Owl of Cranston“ (Paul Motian)

CD „Fosterchild“

Tangible Music TM004



Mark Dresser Seven: „Black Arthur´s Bound“ (Mark Dresser)

CD „Ain´t Nothing But A Cyber Coup & You“

Clean Feed CF510CD