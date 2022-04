10. April 2022 Mit Ulrich Habersetzer

Blue Notes in allen Farben

Musik und Stimmungen von der 51. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2022





Nico Theo – Quintett: „Zembekiko“ (Nico Theodossiadis), 10:23



Ola Onabulé: „Throwaway Notion“ (Ola Onabulé), 6:01



Ola Onabulé: „Conceive it“ (Ola Onabulé), 8:03



Szymon Klekowicki Sextet: „A day in the bus“ (Szymon Klekowicki), 8:34



Joy Denalane & Roberto Di Gioia: „I believe“ (Joy Denalane, Sékou Neblett, Chris Soper, Jesse Singer, Nick Banns), 3:15



Joy Denalane & Roberto Di Gioia: „I gotta know“ (Joy Denalane, Sékou Neblett, Chris Soper, Jesse Singer, Nick Banns), 3:22



Bill Evans & Spykillers: „Cool Eddie“ (Bill Evans), 9:34



Bill Evans & Spykillers: „It’s probably me“ (Eric Clapton, Michael Kamen, Sting), 6:40



Chelsea Carmichael: „The river doesn’t like strangers“ (Chelsea Carmichael), 15:20



Chelsea Carmichael: „Myriad“ (Chelsea Carmichael), 9:04



Julie Campiche Quartet: „Utopia“ (Julie Campiche), 4:32



Julie Campiche Quartet: „Parenthese“ (Julie Campiche), 12:18