03. April 2022 Mit Ssirus W. Pakzad

Bayerisches Jazzweekend Regensburg - Jazzfest40 Intim von 12.03. - 13.03.2022





Markus Harm-Andreas Feith Duo: „Kurt“ (Andreas Feith)

Markus Harm-Andreas Feith Duo: „The Encounter“ (Andreas Feith)

Martin Listabarth: „Cholita Climbers“ (Martin Listabarth)

Martin Listabarth: „The Red Tree“ (Martin Listabarth)

Inside Colours: „Missed Calls“ (Julie Sassoon)

Inside Colours: „This one's A Boy“ (Julie Sassoon)

Andreas Waelti: „Squagganeek“ (Andreas Waelti)

Andreas Waelti: „Shruti“ (Andreas Waelti)

Yumi Ito & Szymon Mika: „Float and Drift“ (Yumi Ito/Szymon Mika)

Yumi Ito & Szymon Mika: „Rosemary's Baby“ (Krzystof Komeda)

Hugo Siegmeth & Andi Kurz: „Come Again, Sweet Love“ (John Dowland)

Hugo Siegmeth & Andi Kurz: „Fantasia 1“ (Georg Philipp Telemann)

Erik Leuthäuser & Julius Windisch: „Der perfekte Sturm“ (Erik Leuthäuser)

Erik Leuthäuser & Julius Windisch: „Optimal“ (Erik Leuthäuser)

Jakob Gnigler & Valentin Duit: „Set 1“ (Jakob Gnigler/Valentin Duit )

Markus Harm-Andreas Feith Duo: „Spinning Around“ (Andreas Feith)

