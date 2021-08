22. August 2021 Mit Marcus A. Woelfle

Curtis Fuller: “Oscalypso” (Pettitord)

Album: The Opener

Best.nr./Label: 50999 2 15370 2 / Blue Note



Bud Powell: “Don’t Blame Me” (Jimmy McHugh / Dorothy Fields)

Album: Right Classic Albums

Best.nr./Label: RGJCD282 / Real Gone Jazz



Curtis Fuller: "Soul Station” (Curtis Fuller)

Album: Jazz … It’s Magic

Best.nr./Label: SV-0153 / Savoy (LC 08723)



John Coltrane: "Lazy Bird” (John Coltrane)

Album: “Blue Train”

Best.nr./Label: CDP 7 46095 2 / Blue Note (LC 00133)



Curtis Fuller: "Carvon” (Curtis Fuller)

Album: Curtis Fuller Volume 3

Best.nr./Label: BLP 1583 / Blue Note (LC 00133)



Curtis Fuller: “Down Home” (Curtis Fuller)

Album: Little Giant

Best.nr./Label: FELP 219 / La voix de son maître



Curtis Fuller: “Bluesette” (Curtis Fuller)

Album: Bluesette

Best.nr./Label: SV-0127 / Savoy (LC 08723)



The Curtis Fuller Jazztet: “It’s Allright With Me” (Curtis Fuller)

Album: The Curtis Fuller Jazztet With Benny Golson

Best.nr./Label: SV-0134 / Savoy (LC 08723)



Curtis Fuller: "Kachin” (Curtis Fuller)

Album: Imagination

Best.nr./Label: SV-00128 / Savoy (LC 08723)



Art Farmer – Benny Golson Jazztet: “Mox Nix” (Art Farmer)

Album: Art Farmer Vol. 2

Best.nr./Label: RGJCD385 / Real Gone Jazz



Curtis Fuller: "Judyful” (Curtis Fuller)

Album: Images of Curtis Fuller

Best.nr./Label: SV-0129 / Savoy (LC 08723)



Curtis Fuller: "The Breeze And I” (Ernesto Lecuona / Al Stillman)

Album: Soul Trombone

Best.nr./Label: AS 13 / Impulse



Art Blakey’s Jazz Messengers: “Time Off” (Curtis Fuller)

Album: Ugetsu

Best.nr./Label: OJC20 090-2 / Riverside (LC 00325)



Curtis Fuller: “Crankin’” (Curtis Fuller)

Album: Crankin’

Best.nr./Label: MRL 333 / Mainstream



Curtis Fuller: “A La Mode” (Curtis Fuller)

Album: Keep It Simple

Best.nr./Label: SCD 2062 / Savant



Wilbur Harden: “Gold Coast” (Curtis Fuller)

Album: Jazz Way Out

Best.nr./Label: SV-0122 / Savoy (LC 08723)