20. Juni 2021 Mit Peter Veit

Neues aus den Jazz Top 20 und mehr





Klaus Doldingers Passport: Isar Sunrise (Klaus Doldinger)

Album: The First 50 Years Of Passport

Warner Music



Klaus Doldingers Passport: Missing You (Klaus Doldinger)

Album: The First 50 Years Of Passport

Warner Music



Klaus Doldingers Passport: Moon Over Bahia (Klaus Doldinger)

Album: The First 50 Years Of Passport

Warner Music



Sons Of Kemet: Think Of Home (Shabaka Hutchings)

Album: Black To The Future

Impulse



Sons Of Kemet: Let The Circle Be Unbroken (Shabaka Hutchings)

Album: Black To The Future

Impulse



Alfa Mist: Teki (Alfa Sekitoleko)

Album: Bring Backs

Epitaph



Alfa Mist: Mind The Gap (Alfa Sekitoleko)

Album: Bring Backs

Epitaph



Vijay Iyer, Linda May Han Oh, Tyshawn Sorey: Children Of Flint (Vijay Iyer)

Album: Uneasy

ECM



Vijay Iyer, Linda May Han Oh, Tyshawn Sorey: Night And Day (Cole Porter)

Album: Uneasy

ECM



Stefano Di Battista: La Cosa Buffa (Ennio Morricone)

Album: Morricone Stories

Warner Music



Stefano Di Battista: Il Grande Silenzio (Ennio Morricone)

Album: Morricone Stories

Warner Music





Stefano Di Battista: Apertura Della Caccia (Ennio Morricone)

Album: Morricone Stories

Warner Music



Birgit Minichmayr, Quadro Nuevo, Bernd Lhotzky: When In Disgrace – Sonnet 29 (Bernd Lhotzky / William Shakespeare)

Album: As An Unperfect Actor

ACT



Birgit Minichmayr, Quadro Nuevo, Bernd Lhotzky:

Let Me Not to the Marriage of True Minds – Sonnet 116

(Bernd Lhotzky / William Shakespeare)

Album: As An Unperfect Actor

ACT



Jazzrausch Bigband: Der Literat (Leonhard Kuhn/Hugo Ball)

Album: téchne

ACT



Nils Landgren Funk Unit: Amanda (Nils Landgren)

Album: Funk Is My Religion

ACT



Nils Landgren Funk Unit: ES in Memoriam (Nils Landgren)

Album: Funk Is My Religion

ACT



Lars Danielsson: Cloudland (Lars Danielsson)

Album: Cloudland

ACT



Lars Danielsson: River Of Little (Lars Danielsson)

Album: Cloudland

ACT



Lars Danielsson: Yes To You (Lars Danielsson)

Album: Cloudland

ACT



Chico Blue: Fake A Smile (Stefan Scholz)

Album: Stories About You

Karmaloft



Chico Blue: Words Won’t Keep Me Warm (Stefan Scholz)

Album: Stories About You

Karmaloft