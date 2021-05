30. Mai 2021 Mit Marcus A. Woelfle

Benny Carter: "’Roll Em“ (Mary Lou Williams)

Album: "Jazz Off The Air",

Best.nr./Label: SPJ147 / Spotlite



Andy Kirk: "Sophomore“ (Hill / Causer)

Album: "All Out For Hicksville"

Best.nr./Label: 1007 / Hep



Mary Lou Williams: "A Fungus A Mungus” (Mary Lou Williams)

Album: “Black Christ Of The Andes”

Best.nr./Label: SFW CD 408 16 / Smithsonian Folkways Recordings (LC09628)



Mary Lou Williams: "Rhumba Re-Bop“ (Leonard Feather)

Album: "Café Society"

Best.nr./Label: 210 / Onyx



Mary Lou Williams: "Anima Christi” (Mary Lou Williams)

Album: “Black Christ Of The Andes”

Best.nr./Label: SFW CD 408 16 / Smithsonian Folkways Recordings (LC09628)



Mary Lou Williams: “Interview” (Mary Lou Williams)

Album: “A Grand Night For Swinging”

Best.nr./Label: HCD 7180 / HighNote



Mary Lou Williams: "Night life” (Mary Lou Williams)

Album: “The History of Jazz: Kansas City & Southwest”

Best.nr./Label: DCD 8004 / Disky



Mary Lou Williams: "The Pearls“ (Jelly Roll Morton)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Mary Lou Williams: "Mess-A-Stomp“ (Mary Lou Williams)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Mary Lou Williams: "Walkin’ And Swingin’“ (Mary Lou Williams)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Mary Lou Williams: “Mary Lou Williams Blues” (Mary Lou Williams)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Andy Kirk: "The Lady Who Swings The Band“ (Cahn / Chaplin)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Mary Lou Williams: "Little Joe From Chicago“ (Mary Lou Williams)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Mary Lou Williams: "Harmony Blues“ (Mary Lou Williams)

Album: “Key Moments”

Best.nr./Label: TPZ 1016 / Topaz (LC07234)



Mary Lou Williams: “Libra” (Mary Lou Williams)

Album: “The Zodiac Suite”

Best.nr./Label: VIC-1035 / Vintage Jazz Classics



Mary Lou Williams: "Rhythmic Pattern” (Mary Lou Williams)

Album: “My Mama Pinned a Rose on Me”

Best.nr./Label: OJCCD-1108-2 / Pablo (LC03254)



Mary Lou Williams: "Boogie Misterioso“ (Mary Lou Williams)

Album: “Women in Jazz Vol. 1: All Women Groups”

Best.nr./Label: ST-111 / Stash



Mary Lou Williams: “Kool” (Mary Lou Williams)

Album: “First Lady Of Piano”

Best.nr./Label: LPJT 20 / Giants Of Jazz



Mary Lou Williams: "Azure-Té“ (Wild Bill Davis)

Album: "The London Sessions"

Best.nr./Label: 74321409312 / Vogue (LC00390)



Don Byas: "N.M.E." (Mary Lou Williams)

Album: "Don Byas"

Best.nr./Label: MJCD 1088 / Musica Jazz



Mary Lou Williams: "Fandangle" (Mary Lou Williams)

Album: "A Keyboard History"

Best.nr./Label: PWR27277 / Poll Winners



Mary Lou Williams: "Interview" (Mary Lou Williams)

Album: "A Grand Night For Swinging"

Best.nr./Label: HCD7180 / HighNote



Mary Lou Williams: "St. Martin de Porres" (Mary Lou Williams)

Album: "Black Christ Of The Andes"

Best.nr./Label: SFW CD 408 16 / Smithsonian Folkways Recordings (LC09628)



Mary Lou Williams: "Interview" (Mary Lou Williams)

Album: "A Grand NIght For Swinging"

Best.nr./Label: HCD7180 / HighNote



Mary Lou Williams: "Koolbonga" (Mary Lou Williams)

Album: "Black Christ Of The Andes"

Best.nr./Label: SFW CD 408 16 / Smithsonian Folkways Recordings (LC09628)



Dizzy Gillespie: "Caravan" (Juan Tizol / Duke Ellington)

Album: "The Great Modern Jazz Trumpet"

Best.nr./Label: 215 / Festival



Mary Lou Williams: "Dat Dere" (Bobby Timmons)

Album: "Free Spirits"

Best.nr./Label: SCS-1043



Mary Lou Williams: "What's Your Story, Morning Glory" (Mary Lou Williams / Lawrence / Webster)

Album: "My Mama Pinned a Rose on Me"

Best.nr./Label: OJCCD-1108-2 / Pablo (LC03254)



Mary Lou Williams / Cecil Taylor: "Good Ole Boogie" (Mary Lou Williams)

Album: "Embraced"

Best.nr./Label: 2620.108 / Pablo (LC03254)