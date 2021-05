09. Mai 2021 Mit Ulrich Habersetzer

„Ich liebe meine Gitarre immer noch!“

Starjazzer Bill Frisell spricht über seinen 70. Geburtstag, seine Einflüsse, seine Leidenschaft für Songs mit Botschaft und über sein eigenes Tempo. Dazu Live-Aufnahmen des BR aus Nürnberg, Burghausen und München und ARD-Aufnahmen vom Jazzfest Berlin.





Musikmeldung:



Charles Lloyd & The Marvels: „Ramblin‘“ (Ornette Coleman), 4:59

CD „Tone Poem“, Blue Note Records 00602435263410 (LC 00133)



Bill Frisell Trio: I loves you Progy/There‘s a boat that’s leaving soon for New York (George Gershwin, Ira Gershwin), 7:24

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 29.03.2014 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.





Bill Frisell Quintett: „Hard Times/Dec 29/Jacky-ing“ (Stephen Foster/Bill Frisell/Thelonious Monk), 31:50

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 03.07.2006 aus der Katharinenruine in Nürnberg.





Bill Frisell Quintett: „You are my sunshine/The high sign theme“ (Jimmie Davis/Bill Frisell), 31:50

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 03.07.2006 aus der Katharinenruine in Nürnberg.





Bill Frisell & The Willies: „Coffaro’s theme“ (Bill Frisell), 8:09

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 23.07.1999 im Night Club im Bayerischen Hof in München.





Bill Frisell & The Willies: „Big shoe“ (Bill Frisell), 8:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 23.07.1999 im Night Club im Bayerischen Hof in München.





Bill Frisell solo: „It should‘ve happened a long time ago“ (Paul Motian), 4:08

Eigenproduktion der ARD vom 04.11.2018 vom Jazzfest Berlin.





Bill Frisell solo: „Lush life“ (Billy Sttrayhorn), 6:56

Eigenproduktion der ARD vom 04.11.2018 vom Jazzfest Berlin.





Bill Frisell Quintett: „What the world needs now is love“ (Burt Bacharach), 6:15

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 03.07.2006 aus der Katharinenruine in Nürnberg.