02. Mai 2021 Mit Marcus A. Woelfle

Richard “Groove” Holmes: “That Healin’ Feeling” (Les McCann)

Album: "Groove”

Best.nr./Label: 99104 / American Jazz Classics



Gerald Wilson feat. Richard “Groove” Holmes: "Blues For Yna Yna” (Gerald WiIson)

Album: “You Better Believe It”

Best.nr./Label: TZ 101 889 / Fontana



Joe Pass / Les McCann / Richard “Groove” Holmes: "Something Special” (Les McCann)

Album: “Somethin’ Special”

Best.nr./Label: 88108 / American Jazz Classics



Richard “Groove” Holmes: "Misty” (Erroll Garner)

Album: “Soul Message”

Best.nr./Label: OJC 329 / Prestige



Eric Kloss w/ Richard “Groove” Holmes: "Gemini” (Jimmie Heath)

Album: “About Time”

Best.nr./Label: PRCD-24258-2 / Prestige



Richard “Groove” Holmes: "Rifftide” (Coleman Hawkins)

Album: “On Basie’s Bandstand”

Best.nr./Label: PRCD-11028-2 / Prestige



Richard “Groove” Holmes: "Grooving For Mr. G ” (Richard "Groove" Holmes)

Album: “Blue Break Beats”

Best.nr./Label: 7991061 / Blue Note



Eddy Louiss: “Summertime” (Gershwin)

Album: “Récit Proche”

Best.nr./Label: FDM 36609-2 / Dreyfus (LC 09803)



Paris Jazz All Stars Ivan Jullien w/ Eddy Louiss: “Soara” (I.Jullien)

Album: “Paris Point Zéro”

Best.nr./Label: 521 047 T / Riviera



Eddy Louiss: “Celestin” (Thad Jones)

Album: “Sentimental Feeling”

Best.nr./Label: FDM 36600-2 / Dreyfus (LC 09803)



Les Double Six: “Early Autumn” (Ralph Burns)

Album: “Les double SIX”

Best.nr./Label: SGXF 108 / Columbia



Trio Humair Louiss Ponty: “Nostalgia In Times Square” (Charles Mingus)

Album: “Last Set”

Best.nr./Label: FDM36509-9 / Dreyfus (LC 09803)



Stéphane Grappelli: “It’s All Right With Me” (Cole Porter)

Album: "Stéphane Grappelli”

Best.nr./Label: CCV 2520/ Musidisc



Eddy Louiss / Michel Petrucciani: “Les grelots” (Billy Mitchell)

Album: "This Is Billy MItchell”

Best.nr./Label: SRS 67027 / Smash



Stan Getz: “Our Kind Of Sabi” (Eddy Louiss)

Album: "Dynasty”

Best.nr./Label: 2510 003 / Verve