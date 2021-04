11. April 2021 Mit Ulrich Habersetzer

Virtuell und virtuos

Wie bayerische Festivals und Jazzclubs der Corona-Krise trotzen. Mit Live-Mitschnitten Mit Live-Mitschnitten aus Nürnberg, Neuburg an der Donau, Regensburg und München.

Moderation und Auswahl: Ulrich Habersetzer



Hülsmann/Wogram/Dell, Studio 2, 24. März 2021

Julia Hülsmann, Klavier, Nils Wogram, Posaune, Christopher Dell, Vibraphon:



Hülsmann/Wogram/Dell: „Can´t buy me love“ (Paul McCartney), 5:11

Hülsmann/Wogram/Dell: „Julia“ (John Lennon), 5:26



Lisa Wulf Trio Feat. Frank Chastenier, Donnerstag 26.11.2020 Unterfahrt

Lisa Wulff, Kontrabass, Sopranbass, Adrian Hanack, Saxophon, Silvan Strauß, Schlagzeug, Frank Chastenier, Klavier.



Lisa Wulf Trio: „MCQ“ (Lisa-Rebecca Wulff), 4:17

Lisa Wulf Trio: „Columbus“ (Lisa-Rebecca Wulff), 5:30

Lisa Wulf Trio Feat. Frank Chastenier: „Walking distance (Lisa-Rebecca Wulff), 5:35

Lisa Wulf Trio: „Sketches 4“ (Lisa-Rebecca Wulff), 5:51



Maik Krahl Quartett, Birdland Radio Jazz Festival 23.10.21

Maik Krahl, Trompete, Constantin Krahmer, Klavier, Roger Kintopf, Bass, Leif Berger, Schlagzeug.



Maik Krahl Quartett: „Opening/Tangent to tango“ (Maik Krahl), 10:55



Nicole Heartseeker & Mulo Francel, Pasinger Fabrik, 21.02.2021

Nicole Heartseeker, Klavier, Mulo Francel, Tenor- und Sopransaxophon



Nicole Heartseeker & Mulo Francel: „Lascia Ch’io Pianga“ (Georg Friedrich Händel, arr. Mulo Francel), 4:43

Nicole Heartseeker & Mulo Francel: „Tango In E“ (Peter Ludwig), 2:50

Nicole Heartseeker & Mulo Francel: „Die Abenteurer“ (Philipp Sterzer + Mulo Francel), 3:50



„Berg“, Dienstag 01.12.2020 Seidlvilla

Fabian M. Mueller, Klavier und Synthesizer, Kaspar von Grünigen, Kontrabass, Emanuel Künzi, Schlagzeug



Berg: „Hvor det blir godt å lande“ (Traditionell, arr. Fabian Müller, Kaspar von Grünigen, Øyvind Hegg-Lunde), 7:52

Berg: „Tinga og tila“ (Traditionell, arr. Fabian Müller, Kaspar von Grünigen, Øyvind Hegg-Lunde), 7:28



Michael Flügel Sextett, Tafelhalle Nürnberg, 22. Februar 2021

Axel Schlosser (Trompete), Paul Heller (Saxophon), Günter Bollmann (Posaune), Michael Flügel (Piano), Christian Diener (Bass) und Paul Höchstädter (Schlagzeug)



Michael Flügel Sextett: „Dancing fourths“ (Michael Flügel), 9:13



Jakob Manz Project, 06.06.2020 Unterfahrt

Jakob Manz, Altsaxophon, Hannes Stollsteimer, Klavier + Keys, Frieder Klein, E-Bass, Paul Albrecht, Schlagzeug.



Jakob Manz Project: „Eyes of crystals“ (Jakob Manz), 8:00

Jakob Manz Project: „Eyes up“ (Paul Albrecht), 8:38



Hollotrio, Jazzfest Passau, 21.08.2020

Klemens Pliem, Tenorsaxophon, Wolfgang Derschmidt, Kontrabass, Klemens Marktl, Schlagzeug.



Hollotrio: „Sunrise“ (Klemens Pliem), 5:42