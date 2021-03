21. März 2021 Mit Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel

Die Burg, die Blue Notes und die Krise.

Die Jazzwoche Burghausen vor und in Corona-Zeiten. Musikalische Highlights aus 50 Jahren Jazz an der Salzach – dazu Stimmen, Einschätzungen und Kommentare zur aktuellen Situation.

Moderation und Auswahl: Roland Spiegel und Ulrich Habersetzer





Joe Zawinul Quintet: „Patriots“ (Paco Séry), 9:37

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 21.03.1997 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

DK68213Z00



Betty Carter & Her Trio: „Open door/Smile“ (Betty Carter, Charlie Chaplin), 25:00

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 22.03.1995 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

22.03.1995 Wackerhalle

DK668130Z00



The story and music of Thelonious Monk: „Bye-Ya“ (Thelonious Monk), 9:39

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 26.03.1998 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

DK684290Z00



The story and music of Thelonious Monk: „Evidence“ (Thelonious Monk), 12:45

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 26.03.1998 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

DK684290Z00



Simon Oslender Trio feat. Paul Heller 2019: „So what/Sweet Emma“ (Miles Davis, Nat Adderley), 22:50

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 29.03.2019 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

M0066946Z00



Carolyn Wonderland Trio: „Misunderstood“ (Carolyn Wonderland), 3:50

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 12.03.2016 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

M0047671Z00



Lynne Arriale Trio: „Mountain of the night“ (Abdullah Ibrahim), 10:17

Eigenaufnahme des Bayerischen Rundfunks vom 14.04.2005 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen.

R0106790Z00