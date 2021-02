28. Februar 2021 Mit Ssirus W. Pakzad

Thema: Tenor Madness (2)



Diego Pinera: “Domingo” (Diego Pinera)

CD: Odd Wisdom

Best.nr./Label: 9920-2 / ACT



Diego Pinera: “Clave Tune” (Diego Pinera)

CD: Odd Wisdom

Best.nr./Label: 9920-2 / ACT



Josephine Davies: “Mudita: Joy” (Josephine Davies)

CD: Satori: How Can We Wake?

Best.nr./Label: WR4764 / Whirlwind Recordings



Josephine Davies: “Klesha: Affiction” (Josephine Davies)

CD: Satori: How Can We Wake?

Best.nr./Label: WR4764 / Whirlwind Recordings



Phillip Dornbusch: “Boomtown” (Phillip Dornbusch)

CD: Reflex

Best.nr./Label: 71383 / DOUBLE MOON RECORDS



Phillip Dornbusch: “Lotus” (Phillip Dornbusch)

CD: Reflex

Best.nr./Label: 71383 / DOUBLE MOON RECORDS



Noah Preminger: “Hey J.” (Noah Preminger)

CD: Contemptment

Best.nr./Label: SCCD 31906 / Steeplechase



Noah Preminger: “Promises Kept” (Sonny Sharrock)

CD: Contemptment

Best.nr./Label: SCCD 31906 / Steeplechase



Yuri Honing/Wolfert Brederode: “Wenn ich mir wünsche dürfte” (Friedrich Hollaender)

CD: Avalon Songs

Best.nr./Label: CR73517 / A – Records



Yuri Honing/Wolfert Brederode: “The flowers die of love” (Billy Strayhorn)

CD: Avalon Songs

Best.nr./Label: CR73517 / A – Records



Darrifourcq/Hermia/Ceccaldi: “Bye Bye Charbon” (Valentin Ceccaldi)

CD: Kaiju Eats Cheeseburgers

Best.nr./Label: Hector 1 / Hector



Darrifourcq/Hermia/Ceccaldi: “Kaiju eats Cheeseburgers” (Valentin Ceccaldi)

CD: Kaiju Eats Cheeseburgers

Best.nr./Label: Hector 1 / Hector



Christoph Irniger: “40 Years Of An Old Wise Lady” (Raffaele Bossard)

CD: Open City

Best.nr./Label: 349 / Intaktrec



Christoph Irniger: “Ballad” (Christoph Irniger)

CD: Open City

Best.nr./Label: 349 / Intaktrec



Joe Lovano Trio Tapestry: “Garden of Expression” (Joe Lovano)

CD: Garden of Expression

Best.nr./Label: 2685 / ECM-Records