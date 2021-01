24. Januar 2021 Mit Marcus A. Woelfle

Gianni Coscia: „Soulful Strut“ (Record/Sanders)

CD: L’altra fisarmonica

Bestellnummer: FO 103/Diremusic



Gianni Coscia: „Dig“ (Miles Davis)

CD: L’altra fisarmonica nel Jazz

Bestellnummer: MJCD 1104/Musica Jazz



Gianni Coscia: „Bergamo per quattro“ (Gianni Coscia)

CD: L’altra fisarmonica nel Jazz

Bestellnummer: MJCD 1104/Musica Jazz



Gianni Coscia & Gianluigi Trovesi: „Tanghesi“ (Gianni Coscia)

CD: Radici

Bestellnummer: SCA 050/Egea



Gianni Coscia / Gabriele Mirabassi: „Tangoli“ (Gianni Coscia)

CD: Come una volta

Bestellnummer: SCA 058/Egea



Battista Lena: „Il grande cocomero“ (Battista Lena)

CD: Banda Sonora

Bestellnummer: LBLC 6591/Label Bleu



Gianni Coscia: „La Montanara per gioco“ (trad)

CD: La bottega

Bestellnummer: SCA 066/Egea



Gianni Coscia & Giancluigi Trovesi: „Le giostre di Piazza Savona“ (Gianni Coscia)

CD: In cerca di cibo

Bestellnummer: 1703/ECM



Battista Lena: „Tema della scuola“ (Battista Lena)

CD: Mille corde

Bestellnummer: 076/Egea



Gianni Coscia: „Celebre Mazurca Alterata“ (trad)

CD: L‘Archiluito

Bestellnummer: SCA 089/Egea



Gianni Coscia: „L’Organetto di Luigi Savoia“ (Gianni Coscia)

CD: L‘Archiluito

Bestellnummer: SCA 089/Egea



Gianni Coscia: „Passeggiata per quintetto“ (trad)

CD: La bancareila

Bestellnummer: o.A./Egea



Gianni Coscia & Marcus Woelfle: „Ellington-Medley“ (Duke Ellington)

Eigenproduktion BR





Gianni Coscia & Gianluigi Trovesi: „Cumparsita maggiorata“ (Gianni Coscia /Gianluigi Trovesi)

CD: Round About Weill

Bestellnummer: 1703/ECM



Gianni Coscia & Gianluigi Trovesi: „Tristezza di fra‘ Martino“ (Gianni Coscia /Gianluigi Trovesi)

CD: Round About Weill

Bestellnummer: 1703/ECM



Gianni Coscia & Gianluigi Trovesi: „Denn wie man sich bettet, so liegt man“ (Kurt Weill)

CD: Round About Weill

Bestellnummer: 1703/ECM



Gianni Coscia & Gianluigi Trovesi: „Galop…trottellando“ (Gianni Coscia)

CD: Frére Jacques, Round About Offenbach

Bestellnummer: 2217/ECM



Gianni Coscia & Gianluigi Trovesi: „Grangnola“ (Gianni Coscia/Gianluigi Trovesi)

CD: La misteriosa musica della reginal Loana

Bestellnummer: 2652/ECM