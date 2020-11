15. November 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 15. November 2020, 00:05 Uhr

Neue Jazz-Alben aus Deutschland

Insomnia Brass Band: “Fitting Clothes” (Anke Lucks)

CD: Late Night Kitchen

Best.nr./Label: 009 / TIGER MOON RECORDS



Andreas Feith: “Der Kobold” (Andreas Feith)

CD: Surviving Flower

Best.nr./Label: 010 / Rosenau Records



Andreas Feith: “Ridin' To Dreamville” (Andreas Feith)

CD: Surviving Flower

Best.nr./Label: 010 / Rosenau Records



Oliver Lutz: “Fusion” (Wanja Slavin)

CD: Re: Calamari

Best.nr./Label: 048 / KLAENG-RECORDS



Oliver Lutz: “A Different Angle” (Wanja Slavin)

CD: Re: Calamari

Best.nr./Label: 048 / KLAENG-RECORDS



Été Large By Luise Volkmann: “You're Getting Older Now” (Luise Volkmann)

CD: When The Birds Upraise Their Choir

Best.nr./Label: 032 / NWOG RECORDS



Été Large By Luise Volkmann: “Schlaflied für meine Eltern” (Luise Volkmann)

CD: When The Birds Upraise Their Choir

Best.nr./Label: 032 / NWOG RECORDS



Victor Gelling 4: “Hinterland” (Victor Gelling)

CD: Alpakafarm

Best.nr./Label: 275 / JAZZ HAUS MUSIK



Victor Gelling 4: “Do You Know What It Means To Miss New Orleans?” (DeLange/Alter)

CD: Alpakafarm

Best.nr./Label: 275 / JAZZ HAUS MUSIK



Simin Tander: “Walk Each Other Home” (Simin Tander)

CD: Unfading

Best.nr./Label: 187 / Jazzhaus Records



Simin Tander: “Nargees Afterglow” (Simin Tander)

CD: Unfading

Best.nr./Label: 187 / Jazzhaus Records



Janning Trumann: “Real” (Janning Trumann)

CD: Emotional Reality

Best.nr./Label: 009 / Tangible Music



Janning Trumann: “Kölln” (Janning Trumann)

CD: Emotional Reality

Best.nr./Label: 009 / Tangible Music



Trichome: “Don Dos Cojones” (Benny Lackner)

CD: Unknown Prophet

Best.nr./Label: 1358 / DOUBLE MOON RECORDS



Trichome: “Trichome” (Nesim Howhannesijan)

CD: Unknown Prophet

Best.nr./Label: 1358 / DOUBLE MOON RECORDS



Jan Klare: “Pseudo Gabriel” (Jan Klare)

CD: B.C.

Best.nr./Label: 36 / Umland Records



Eva Klesse Quartett: “Hal Incandenza” (Philip Frischkorn)

CD: Creatures & States

Best.nr./Label: 9784 / yellowbird