27. September 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 27. September 2020, 00:05 Uhr

Jazzfest Fridays

Live aus dem "Degginger" in Regensburg, Teil 2

Turumtay/Zaric Duo: “Atmaca” (Hüsnü Şenlendirici)

Aufnahme vom 31.07.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Turumtay/Zaric Duo: “Bonami” (Tomáš Liška)

Aufnahme vom 31.07.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Turumtay/Zaric Duo: “Ocean waves” (Efe Turumtay)

Aufnahme vom 31.07.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Viola Hammer: “Inner home - River - Mirrored schoolyard” (Viola Hammer)

Aufnahme vom 07.08.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Flipside Tale: “Coming home” (Viola Hammer)

Aufnahme vom 07.08.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Flipside Tale: “Trap the last spark” (Viola Hammer)

Aufnahme vom 07.08.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Latcho Due: “For Helmut” (Etienne Wittich)

Aufnahme vom 31.07.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Autochrom: “Jadetänzer” (Luise Volkmann)

Aufnahme vom 07.08.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Autochrom: “Kalim Kalim” (Luise Volkmann)

Aufnahme vom 07.08.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Kuhn Fu: “Marcel the champignon” (Christian Achim Kühn)

Aufnahme vom 07.08.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Gibraltar Diaries: “When the rain smiles” (Tom Jahn)

Aufnahme vom 31.07.2020 aus dem Degginger in Regensburg



Gibraltar Diaries: “Morning peace piece” (Tom Jahn)

Aufnahme vom 31.07.2020 aus dem Degginger in Regensburg