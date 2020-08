23. August 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 23. August 2020, 00:05 Uhr

Jazzfest Fridays

Live aus dem "Degginger" in Regensburg, Teil 1

Philipp Schiepek: “And will be” (Philipp Schiepek)



Philipp Schiepek: “Portobello Road” (Philipp Schiepek)



Philipp Schiepek: “Nicht loslassen können” (Philipp Schiepek)



Anton Mangold Quartett: “Circles” (Anton Mangold)



Anton Mangold Quartett: “Heavenly Peace” (Anton Mangold)



Intimate Impression: “Crystal Silence & On” (Izabella Effenberg)



Impressions in Colour: “Herr Doktor Doktor” (Izabella Effenberg)



Lars Duppler: “How Deep Is The Ocean” (Irving Berlin)



Lars Duppler: “My Favourite Things” (Richard Rogers)



Lars Duppler New Trio: “Kigo” (Lars Duppler)



Lars Duppler New Trio: “The Gateway” (Lars Duppler)



Jens Düppe Quartett: “Perpetuum Paradox” (Jens Düppe)



Jens Düppe Quartett: “Matryoshka Doll” (Jens Düppe)



Jens Düppe: “Birds” (Jens Düppe)



Jens Düppe: “To The Skies (Apollo)” (Jens Düppe)



Turumtay/Zaric Duo: “Agony” (Efe Turumtay)



Turumtay/Zaric Duo: “Samyeli” (Özden Öksüz)