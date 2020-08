16. August 2020 Mit Peter Veit

Sonntag, 16. August 2020, 16:05 Uhr

Neues aus den deutschen Jazz Top 20 und den Jahrescharts



Jermaine Landsberger / Stochelo Rosenberg: Gypsy Today

(Jermaine Landsberger)

Länge 5:28

Album: Gypsy Today

Z8031002 106



Jermaine Landsberger / Stochelo Rosenberg: Gypsy Today

(Django Reinhardt)

Länge 3:44

Album: Gypsy Today

Z8031002 104



David & Danino Weiss Quartett: Miro Tata Mimer (Stochelo Rosenberg)

Länge: 5:14

Album: The New Gypsy Sound

Z8031003 105



David & Danino Weiss Quartett: Douce Ambiance (Django Reinhardt)

Länge: 3:36

Album: The New Gypsy Sound

Z8031003 107



Hazar: Made In France (Bireli Lagrène)

Länge 2:58

Album: Reincarnated

Z8032271 105



Hazar: Spain (Chick Corea)

Länge 4:09

Album: Reincarnated

Z8032271 102



Matthieu Saglio: Bolero Triste (Matthieu Saglio)

Länge 5:29

Album: El Camino de Los Vientos

Z8030336 102



Matthieu Saglio: Amanecer (Matthieu Saglio)

Länge 6:35

Album: El Camino de Los Vientos

Z8030336 104



Nighthawks: Pensando Em Outro Mundo (Cruz/Martino/Winterschladen)

Länge: 6:06

Album: Only – Vocal Tunes

Herzog Records 901091 HER

LC 10101



Nighthawks: Descend (Appleton/Martino/Winterschladen)

Länge: 5:59

Album: Only – Vocal Tunes

Herzog Records 901091 HER

LC 10101



Kamaal Williams: Hold On (Henry Williams)

Länge: 3:23

Album: Wu Hen

M0079850 109



Kamaal Williams: Mr Wu (Henry Williams)

Länge: 3:40

Album: Wu Hen

M0079850 108



GoGo Penguin: Atomised (Nick Blacka/Chris Illingworth/Rob Turner)

Länge: 4:23

Album: GoGo Penguin

Blue Note 0602508789144

LC 00133



GoGo Penguin: Embers (Nick Blacka/Chris Illingworth/Rob Turner)

Länge: 3:00

Album: GoGo Penguin

Blue Note 0602508789144

LC 00133



Art Blakey & The Jazz Messengers: Hipsippy Blues (Hank Mobley)

Länge 6:42

Album: Just Coolin’

Z8031911 101



Art Blakey & The Jazz Messengers: Close Your Eyes (Bernice Petkere)

Länge 6:28

Album: Just Coolin’

Z8031911 102



Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade:

Right Back Round Again (Joshua Redman)

Länge 6:02

Album: Round Again

Z8031876 104



Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade:

Silly Little Love Song (Joshua Redman)

Länge 6:40

Album: Round Again

Z8031876 103



Paolo Fresu Quintet: Trunca e Peltuna (Paolo Fresu)

Länge: 5:59

Album: ReWanderlust

Tuk Music TUK 038

LC ??



Paolo Fresu Quintet: Soul Eyes (Paolo Fresu)

Länge: 5:43

Album: ReWanderlust

Tuk Music TUK 038