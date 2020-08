02. August 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 02. August 2020, 00:05 Uhr

Strings Attached

Christian Sands: “Be Water II” (Christian Sands)

CD: Be Water

Best.nr./Label: MAC1170 / Mack Avenue



Terri Lyne Carrington: “Pray The Gay Away” (Terry Lyne Carrington/Brian Ellis/Kassa Overall)

CD: Social Science

Best.nr./Label: MTM0345 / Motéma



Théo Ceccaldi Trio: “Acétone Charlston” (Théo Ceccaldi/James P. Johnson)

CD: Django

Best.nr./Label: 3521383457719 / Brouhaha Deux



Théo Ceccaldi Trio: “Six Pouces Sous Mer” (Théo Ceccaldi/James P. Johnson)

CD: Django

Best.nr./Label: 3521383457719 / Brouhaha Deux



Roger Hanschel & String Thing: “Hindsight & Appraisal” (Roger Hanschel)

CD: Beauty of the Essential Detail

Best.nr./Label: MN7 / MicNic Records



Roger Hanschel & String Thing: “The Closed Eyes Of The Beholder” (Roger Hanschel)

CD: Beauty of the Essential Detail

Best.nr./Label: MN7 / MicNic Records



Emiliano Sampaio: “Afrika” (Emiliano Sampaio)

CD: Music For Large Ensemble Vol. II

Best.nr./Label: SWR1 22/20 / Session Work Records



Emiliano Sampaio: “Relax” (Emiliano Sampaio)

CD: Music For Large Ensemble Vol. II

Best.nr./Label: SWR1 22/20 / Session Work Records



Niels Klein Trio & Eos Kammerorchester Susanne Blumenthal: “Exploring Objects & Shapes, Part 1” (Niels Klein)

CD: Exploring Objects & Shapes

Best.nr./Label: 047 / KLAENG-RECORDS



Niels Klein Trio & Eos Kammerorchester Susanne Blumenthal: “It Only Took” (Niels Klein)

CD: Exploring Objects & Shapes

Best.nr./Label: 047 / KLAENG-RECORDS



Joshua Redman & Brooklyn Rider: “Between Dog & Wolf” (Patrick Zimmerli)

CD: Sun On Sand

Best.nr./Label: 075597946383 / Nonesuch



Joshua Redman & Brooklyn Rider: “Through Mist” (Patrick Zimmerli)

CD: Sun On Sand

Best.nr./Label: 075597946383 / Nonesuch



Marius Neset/London Sinfonietta: “Viaduct Part 1 b” (Marius Neset)

CD: Viaduct

Best.nr./Label: 9048-2 / ACT