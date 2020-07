26. Juli 2020 Mit Marcus A. Woelfle

Sonntag, 26. Juli 2020, 00:05 Uhr



Trompeter, Gitarrist, Schriftsteller - Abschied von Martin Spiegelberg / Twisted - Annie Ross zum 90. Geburtstag



Martin Spiegelberg: "Dogs Of Ibiza" (Martin Spiegelberg)

Album: "Die Seele des Puma"

Best.nr./Label: 561 / Edition Tréves



Kitty Winter Gipsy Nova: "Song For Paul" (Martin Spiegelberg)

Album : "Feel It"

Best.nr./Label: INT 160.098 / Intercord



Martin Spiegelberg / Dieter Goal: "You’re The Sunshine of My Life" (Stevie Wonder)

Unveröffentlichte Privataufnahme



Kitty Winter Gipsy Nova: "Primrose Samba" (Martin Spiegelberg)

Album : "Feel It"

Best.nr./Label: INT 160.098 / Intercord



Wolfgang Lauer Crew: "Heart’s Peak" (Martin Spiegelberg)

BR-Aufnahme von Studio Nürnberg aus dem Jahr 1983



Martin Spiegelberg: "Rosie’s Waltz" (Martin Spiegelberg)

Album: "Die Seele des Puma"

Best.nr./Label: 561 / Edition Tréves



Art Jazz Quartet: "Zuppa Nova Alla Boss Della Cugina" (Dieter Winter)

Album: "Art Jazz Quartet"

Demo-CD ohne Label Nr.

Best.nr./Label: Redline Sound Studio by Ulf Würch



Ella Logan: "It Had To Be You" (Hank Crawford)

Album: "Swingin’ Scots Lassie"

Best.nr./Label: RTR 7902126 / Retrieval (LC 00951)



Annie Ross: "The Way You Look Tonight" (Jerome Kern / Dorothy Fields)

Album: "Four Classic Albums Plus"

Best.nr./Label: AMSC 1015 / Avid Jazz



Annie Ross: "Twisted" (Wardell Gray / Annie Ross)

Album: "Bebop Singers"

Best.nr./Label: PRCD-24216-2 / Chant du monde



Annie Ross: "Farmer’s Market" (Art Farmer / Annie Ross)

Album: "Bebop Singers"

Best.nr./Label: PRCD-24216-2 / Chant du monde



Annie Ross: "Skylark" (Hoagy Carmichael / Johnny Mercer)

Album: "Four Classic Albums Plus"

Best.nr./Label: AMSC 1015 / Avid Jazz



Lambert, Hendricks And Ross: "Fiesta in Blue" (Jimmy Mundy / Benny Goodman / Dave Lambert / Jon Hendricks)

Album: "Sing A Song Of Basie"

Best.nr./Label: 543 827-2 / Verve (LC 00383)



Annie Ross: "I Feel Pretty" (Leonard Bernstein)

Album: "Four Classic Albums Plus"

Best.nr./Label: AMSC 1015 / Avid Jazz



Count Basie with Lambert, Hendricks And Ross: "Swingin’ The Blues" (Count Basie / Eddie Durham / John Hendricks)

Album: "Sing Along With Basie"

Best.nr./Label: VR 56 022 / Roulette



Annie Ross: "Everything I’ve got" (Richard Rodgers / Lorenz Hart)

Album: "Four Classic Albums Plus"

Best.nr./Label: AMSC 1015 / Avid Jazz



Annie Ross: "All I Need Is A Boy" (J. Styne / S. Sondheim)

Album: "Four Classic Albums Plus"

Best.nr./Label: AMSC 1015 / Avid Jazz



Lambert, Hendricks and Ross: "Halloween Spooks" (Dave Lambert)

Album: "The Way-Out Voices of Columbia

Best.nr./Label: 32 16 0292 / Columbia



Annie Ross: "Love For Sale" (Cole Porter)

Album: "Sing A Handful Of Songs"

Best.nr./Label: 1227 / Everest



Annie Ross / Pony Poindexter: "Jumpin’a at The Woodside" (Richard Rodgers / Lorenz Hart)

Album: "With The Berlin All Stars"

Best.nr./Label: 060249811257 / MPS