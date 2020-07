19. Juli 2020 Mit Peter Veit

Sonntag, 19. Juli 2020, 00:05 Uhr

Neues aus den deutschen Jazz Top 20 und mehr



Norah Jones: Heartbroken, Day After (Norah Jones)

Album: Pick Me Up Off The Floor

Blue Note



Norah Jones: This Live (Norah Jones)

Album: Pick Me Up Off The Floor

Blue Note



Norah Jones: Heaven Above (Norah Jones)

Album: Pick Me Up Off The Floor

Blue Note



Avishai Cohen: Honey Fountain (Big Vicious)

Album: Big Vicious

ECM



Avishai Cohen: This Time Is Different (Big Vicious)

Album: Big Vicious

ECM



Avishai Cohen: Moonlight Serenade (L.v.Beethoven/Big Vicious)

Album: Big Vicious

ECM



Jazzrausch Bigband: Piano Sonata Nr.14 in C-Sharp Minor, Op.27 Nr.2) (L.v.Beethoven/Jazzrausch)

Album: Beethoven’s Breakdown

ACT



Jasmin Tabatabai: Nichts haut mich um (Cole Porter/Mischa Mleinek)

Album: Jagd auf Rehe

Jadavi Records (Galileo)



Jasmin Tabatabai: Riverman (Nick Drake)

Album: Jagd auf Rehe

Jadavi Records (Galileo)



Jasmin Tabatabai: Shekare Ahoo (Traditional)

Album: Jagd auf Rehe

Jadavi Records (Galileo)



Jean-Louis Matinier / Kevin Seddiki: Schumannsko

(Kevin Seddiki/Raphael Merlin/Brijan Chemirani)

Album: Rivages

ECM



Jean-Louis Matinier / Kevin Seddiki: Apres La Pluie (Kevin Seddiki)

Album: Rivages

ECM



Jean-Louis Matinier / Kevin Seddiki: Greensleeves (Trad.)

Album: Rivages

ECM



John Scofield: Away (Steve Swallow)

Album: Swallow Tales

ECM



Marcin Wasilewski Trio / Joe Lovano: Glimmer Of Hope (Marcin Wasilewski)

Album: Arctic Riff

ECM



Marcin Wasilewski Trio / Joe Lovano: Fading Sorrow (Marcin Wasilewski)

Album: Arctic Riff

ECM



Menzel Mutzke: Conversion (Menzel Mutzke)

Album: Spring

Mutter Komplex



Menzel Mutzke: My Funny Valentine (Richard Rogers/Lorenz Hart)

Album: Spring

Mutter Komplex



Silje Nergaard: Enna Underveis (Silje Nergaard)

Album: Silje Nergaard – Next Stop Hamar

Okeh (Sony Music)



Silje Nergaard: Jeg Vil Takke Livet (Silje Nergaard)

Album: Silje Nergaard – Next Stop Hamar

Okeh (Sony Music)



Jasmin Tabatabai: Schlafen gehen (Krulanovic, Nebojsa)

Album: Jagd auf Rehe

Jadavi Records (Galileo)