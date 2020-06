21. Juni 2020 Mit Peter Veit

Sonntag, 21. Juni 2020, 00:05 Uhr

Neues aus den deutschen Jazz Top 20 und mehr





Klaus Doldinger’s Passport: Soul Town (Klaus Doldinger)

Länge: 5:04

Album: Motherhood

Warner Music



Klaus Doldinger’s Passport: When I Get You Alone (Klaus Doldinger)

Länge: 6:01

Album: Motherhood

Warner Music



Curtis Stigers: Lately I’ve Let Things Slide (Curtis Stigers)

Länge: 4:18

Album: Gentleman

Umi Jazz Germany



Curtis Stigers: As Usual (Curtis Stigers)

Länge: 3:44

Album: Gentleman

Umi Jazz Germany



Curtis Stigers: Learning To Let You Go (Curtis Stigers)

Länge: 1:59

Album: Gentleman

Umi Jazz Germany



Kandace Springs: I Put A Spell On You (Screamin’ Jay Hawkins)

Länge: 4:01

Album: The Woman Who Raised Me

Blue Note



Kandace Springs: Solitude (Duke Ellington)

Länge: 5:03

Album: The Woman Who Raised Me Blue Note



Silje Nergaard: Be Still My Heart)

Länge: 5:53

Album: Japanese Blue

Okeh (Sony Music)



Silje Nergaard: Jeg Vil Takke Livet

Länge: 4:56

Album: Japanese Blue

Okeh (Sony Music)



Wolfgang Haffner: Close Your Eyes And Listen (Astor Piazzolla)

Länge: 4:20

Album: Kind Of Tango

ACT



Wolfgang Haffner: Libertango (Astor Piazzolla)

Länge: 4:09

Album: Kind Of Tango

ACT



Wolfgang Haffner: Dando Vueltas (Wolfgang Haffner)

Länge: 4:37

Album: Kind Of Tango

ACT



Al Di Meola: Julia (Lennon/McCartney)

Länge 4:45

Album: Across The Universe

Earmusic



Al Di Meola: Golden Slumbers (Lennon/McCartney)

Länge 6:20

Album: Across The Universe

Earmusic



Wolfgang Muthspiel: Angular Blues (Wolfgang Muthspiel)

Länge 5:56

Album: Angular Blues

ECM



Wolfgang Muthspiel: Ride (Wolfgang Muthspiel)

Länge 3:51

Album: Angular Blues

ECM



Malia: The Thrill Is Gone (Roy Hawkins/Rick Darnell)

Länge: 3:34

Album: The Garden Of Eve

MPS



Malia: Me & My Girl (Noel Gay)

Länge: 3:09

Album: The Garden Of Eve

MPS



Malia: Love In Vain (Robert Johnson)

Länge: 3:13

Album: The Garden Of Eve

MPS



Tony Allen & Hugh Masekela: Jabulani (Tony Allen/Hugh Masekela)

Länge: 5:43

Album: Rejoice

World Circuit



Tony Allen & Hugh Masekela: Agbada Bougou (Tony Allen/Hugh Masekela)

Länge: 5:29

Album: Rejoice

World Circuit