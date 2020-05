17. Mai 2020 Mit Marcus A. Woelfle

Sonntag, 17. Mai 2020, 00:05 Uhr

radioJazznacht



„Spiel jeden Ton so, als ob es um dein Leben ginge!“ - Zum 90. Geburtstag Friedrich Guldas



Friedrich Gulda: “Vienna Discussion” (Gulda)

CD: "At Birdland"

Best.nr./Label: 74321125872 / RCA



Friedrich Gulda: “Scruby” (Gulda)

CD: "At Birdland"

Best.nr./Label: 74321125872 / RCA



Friedrich Gulda / Chick Corea: “Someday My Prince Will Come” (Churchill / Morey)

CD: "The Meeting"

Best.nr./Label: 410391/ Philips



Friedrich Gulda: “Prelude and Fugue” (Friedrich Gulda)

CD: "Gulda Non-Stop"

Best.nr./Label: 52499 / Sony (LC 06868)



Friedrich Gulda: “Children’s Song No. 19” (Chick Corea)

CD: "Gulda Plays Gulda"

Best.nr./Label: 412 115-2 / Philips



Friedrich Gulda / Chick Corea: “Put You Little Foot Out Now” (Spier)

CD: "The Meeting"

Best.nr./Label: 410391/ Philips



Friedrich Gulda: “Music For 4 Soloists and Band No.1” (Friedrich Gulda)

CD: "Music For 4 Soloists and Band No.1"

Best.nr./Label: 15 097 ST / SABA



Friedrich Gulda: "Klaviersonate Nr. 32, 2. Satz" (Ludwig Van Beethoven)

CD: "Beethoven. Sämtliche Klaviersonaten"

Best.nr./Label: Amadeo 6344-44 St / Musica Jazz



Friedrich Gulda / Barbara Dennerlein: “Stormy Weather Blues” (Barbara Dennerlein)

CD: "Mozart No End and the Paradise Band"

Best.nr./Label: SX2K 48 082 / Sony (LC 06868)



Friedrich Gulda / Barbara Dennerlein: “Opus de Funk” (Horace Silve)

CD: "Mozart No End and the Paradise Band"

Best.nr./Label: SX2K 48 082 / Sony (LC 06868)