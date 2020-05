10. Mai 2020 Mit Ulrich Habersetzer

Sonntag, 10. Mai 2020, 00:05 Uhr

Before the storm



Live-Highlights aus Mitschnitten des Bayerischen Rundfunks aufgezeichnet in Neuburg, Zoglau und München, entstanden bevor die Corona-Krise Live-Konzerte unmöglich machte. Musik von Bassklarinettist Michel Portal und Pianist Roberto Negro, dem Trio DLW, dem Pianisten Rainer Böhm solo oder dem Vibes Quintet von Jorge Rossy.





Jorge Rossy Vibes Quintet: „Turbo“ (Charles Davis), 4:25

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.01.2020 aus dem Jazzclub Unterfahrt in München





Michel Portal & Roberto Negro: „Tutti no hysteric“ (Michel Portal), 7:47

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.11.2019 aus dem Jazzclub Birdland in Neuburg an der Donau





Michel Portal & Roberto Negro: „In town“ (Michel Portal), 8:06

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.11.2019 aus dem Jazzclub Birdland in Neuburg an der Donau





DLW: „Duration - Structure I – IV“ (Christopher Dell, Christian Lilliner, Jonas Westergard), 41:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 25.01.2020 aus dem Heppel&Ettlich in München.





Rainer Böhn solo: „Tune for Dad/Anne Me Sevgi Ile“ (Rainer Böhm), 13:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 17.01.2020 aus dem „Raum für Musik“ in Zoglau 3





Rolf Kühn Yellow & Blue: „Train to Norway“ (Rolf Kühn), 5:48

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.11.2019 aus dem Jazzclub Birdland in Neuburg an der Donau





Rolf Kühn Yellow & Blue: „Mosquitas“ (Rolf Kühn), 8:02

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.11.2019 aus dem Jazzclub Birdland in Neuburg an der Donau





Jorge Rossy Vibes Quintet: „Maybe Tuesday“ (Jorge Rossy), 7:58

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.01.2020 aus dem Jazzclub Unterfahrt in München