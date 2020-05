03. Mai 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 03. Mai 2020, 00:05 Uhr

Neuer Jazz aus Deutschland



Anton Mangold: „Da Xia (Sax Intro)“ (Anton Mangold)

CD: Da Xia

Best.nr./Label: 1015 / Doctor Heart Music



Anton Mangold: „Gong Ga“ (Anton Mangold)

CD: Da Xia

Best.nr./Label: 1015 / Doctor Heart Music



Anton Mangold: „ Da Xia” (Anton Mangold)

CD: Da Xia

Best.nr./Label: 1015 / Doctor Heart Music



Hendrika Entzian: „ Weekdays ” (Hendrika Entzian)

CD: Marble

Best.nr./Label: 4688 / TRAUMTON



Hendrika Entzian: „ Limona ” (Hendrika Entzian)

CD: Marble

Best.nr./Label: 4688 / TRAUMTON



Lisa Wulff: „ Beneath The Surface ” (Lisa Wulff)

CD: Beneath The Surface

Best.nr./Label: 3510380.2 / LAIKA



Lisa Wulff: „ Sleeping Cheese” (Lisa Wulff)

CD: Beneath The Surface

Best.nr./Label: 3510380.2 / LAIKA



Heidi Bayer: „ Hedwig's Flight” (Heidi Bayer)

CD: Virtual Leak

Best.nr./Label: TM008 / Tangible Music



Heidi Bayer: „ Something Different ” (Heidi Bayer)

CD: Virtual Leak

Best.nr./Label: TM008 / Tangible Music



Jacob Manz Project: „ Fog Light ” (Jakob Manz)

CD: Natural Energy

Best.nr./Label: 9680-2 / ACT



Ronny Graupes Spoom: „ Launching Pad 39b” (Ronny Graupe)

CD: Bridge Ices Before Road

Best.nr./Label: 19016 / SHOEBILL MUSIC



Ronny Graupes Spoom: „ Bridge Ices Before Road” (Ronny Graupe)

CD: Bridge Ices Before Road

Best.nr./Label: 19016 / SHOEBILL MUSIC



Marcel & The Bathing Birds: „ Paper Planes” (Marcel Krömker)

CD: Marcel & The Bathing Birds

Best.nr./Label: 21903 / Octason Records



Expressway Sketches: „ The Coast” (Tobias Hoffmann)

CD: Surfin' The Day, Lovin' The Night

Best.nr./Label: 041 / KLAENG-RECORDS



Jan Philipp Trio: „ Missed The Chance” (Jan Philipp)

CD: Fake Folks

Best.nr./Label: 039 / KLAENG-RECORDS



Composers' Orchestra Berlin: „ Dolphin's Lair” (Dirk Strakhof)

CD: Vanishing Points

Best.nr./Label: 271 / JAZZ HAUS MUSIK