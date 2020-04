12. April 2020 Mit Ulrich Habersetzer

Sonntag, 12. April 2020, 00:05 Uhr

Burghausen goes Electric

Electro-Jazzige Highlights aus 50 Jahren Internationale Jazzwoche Burghausen mit Musik von Vincent Peirani, Guillaume Perret, LBT und anderen.



New York Swing Trio: „Sunday“ (Chester Conn/Jule Styne, Bennie Krueger, Ned Miller), 6:00

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 30. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 20.03.1999



Tied and Tickled Trio: „Ghost allaround“ (Johannes Enders), 5:51

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 43. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 17.03.2012



Tied and Tickled Trio: „Interlude“ (Micha Acher), 7:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 43. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 17.03.2012



Carola Grey and Noisy Mama: „Don’t play it again Sam“ (Carola Grey), 4:50

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 29. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 26.03.1998



Rainer Brüninghaus/Manfred Schoof: „Sequence“ (Rainer Brüninghaus), 5:30

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 16. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 07.03.1985



Tony Williams Quintet: „Life of the party“ (Tony Williams), 3:30

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 20. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 17.03.1989



Tony Williams Quintet: „Civilization“ (Tony Williams), 10:05

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 20. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 17.03.1989



Peter Herbolzheimer Rhythm Combination and Brass: „My kind of sunshine“ (Peter Herbolzheimer), 12:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 5. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 17.03.1974



Vincent Peirani Quintet: „Opening/Kashmir/Stairway to heaven“ (Vincent Peirani/John Bonham, Jimmy Page, Robert Plant/ Jimmy Page, Robert Plant), 14:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 49. Internationalen

Jazzwoche Burghausen vom 10.03.2018



New York Swing Trio: „Azure-te“ (Bill Davis, Don Wolf), 7:00

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 30. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 20.03.1999



New York Swing Trio: „Lady be good“ (George Gershwin/Ira Gershwin), 3:36

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 30. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 20.03.1999



Guillaume Perret Electric Epic: „Heavy dance“ (Guillaume Perret), 7:43

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 47. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 12.03.2016



LBT: „My songs beckon softly“ (Maximiliam Hirning), 5:57

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 50. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 27.03.2019



Bill Frisell Beautiful Dreamers: „Hard times come again no more“ (Stephen Foster), 10:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks von der 45. Internationalen Jazzwoche Burghausen vom 29.03.2014