29. März 2020 Mit Marcus A. Woelfle

Sonntag, 29. März 2020, 00:05 Uhr

radioJazznacht

Der Trompeter Jack Sheldon (1931-2019)



Curtis Counce Group: "Pink Lady" (Jack Sheldon)

Album: Curtis Counce-Jack Sheldon-Harold Land-Carl Perkins-Frank Butler Quintet Complete Studio Recordings

Best.nr./Label: 69285/ Gambit Records (LC 08505)



Jimmy Giuffre: “All For You” (Jimmy Giuffre)

Album: Jimmy Giuffre

Best.nr./Label: 222970-203 / Documents (LC 12281)



Jimmy Giuffre: “Scintilla 3“ (Jimmy Giuffre)

Album: Tangents In Jazz

Best.nr./Label: 222971-203 / Documents (LC 12281)



Jack Sheldon: “Leroy’s Blues” (Kenny Drew)

Album: The Blues

Best.nr./Label: JWC-502 / World Pacific Records



Art Pepper: "Mambo de la Pinta" (Jack Sheldon)

Album: Pepper Pot

Best.nr./Label: MJCD 1219 / Musica Jazz



Frank Morgan: “B.T.” (Bobby Timmons)

Album: Frank Morgan

Best.nr./Label: 9041 / GNP Crecendo



Curtis Counce Group: "Sarah" (Jack Sheldon)

Album: Curtis Counce-Jack Sheldon-Harold Land-Carl Perkins-Frank Butler Quintet Complete Studio Recordings

Best.nr./Label: 69285/ Gambit Records (LC 08505)



Marty Paich: “What’s New” (Bob Haggart)

Album: Marty Paich Big Band

Best.nr./Label: 9031 / Candid



Herbie Mann: “The Theme” (Miles Davis)

Album: Great Ideas Of Western Mann

Best.nr./Label: OJCCD 1865-2/ Riverside (LC 00325)



Jack Sheldon and his Exciting All-Star Big-Band: “On Green Dolphin Street” (Bronislau Kaper / Ned Washington)

Album: Jack’s Groove

Best.nr./Label: FSR-624 / Fresh Sound Records



Art Pepper Quintet: "Tears Inside" (Ornette Coleman)

Album: Smack Up!

Best.nr./Label: OJC20 176-2/Contemporary (LC 00164)



Jack Sheldon: “Historia de un amor” (Carlos Fleta Alaman)

Album: Angel Wings

Best.nr./Label: LA27-1001 / Atlas



Jack Sheldon: “Sweet Georgia Brown” (Bernie / Pinkard / Casey)

Album: Playin’ It Straight

Best.nr./Label: RT-303/ Realtime Records



Jack Sheldon Quintet: Rosetta (Earl Hines / William Henri Woode)

Album: Hollywood Heroes

Best.nr./Label: CCD 4339 / Concord (LC 04643)



Jack Sheldon with Ross Tompkins: “Over The Rainbow” (Harold Arlen)

Album: On My Own

Best.nr./Label: CCD 4529 / Concord (LC 04643)



Et Cetera: “Milkstreets” (Wolfgang Dauner)

Album: Et Cetera

Best.nr./Label: 636901/ Global Records



Waldron / Jackson / Weber / Braceful: “The Call” (Art Farmer)

Album: The Call

Best.nr./Label: 60001 / Japo