02. Februar 2020 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 02. Februar 2020, 00:05 Uhr

Thema: Pianisten



Aaron Diehl: „Magnamimous Disguise“ (Aaron Diehl)

CD: The Vagabond

Best.nr./Label: MAC 1153 / Mack Avenue



Aaron Diehl: „Piano Etude No. 16“ (Philip Glass/Aaron Diehl)

CD: The Vagabond

Best.nr./Label: MAC 1153 / Mack Avenue



Pablo Held: „ Unlocking Mechanism “ (Pablo Held)

CD: Ascent

Best.nr./Label: MAC 1153 / Mack Avenue



Pablo Held: „ Forest Spirits “ (Pablo Held)

CD: Ascent

Best.nr./Label: MAC 1153 / Mack Avenue



Elliot Galvin: „ As Above “ (Elliot Galvin)

CD: Live In Paris at Fondation Louis Vuitton

Best.nr./Label: 1146 / Edition Records



Kit Downes: „ Sculptor “ (Kit Downes)

CD: Dreamlife of Debris

Best.nr./Label: 2632 / ECM-Records



Kenny Barron & Mulgrew Miller: „ When Lights Are Low “ (Benny Carter/Spencer Williams)

CD: The Art of Piano Duo - Live

Best.nr./Label: 4753 / Sunnyside



Russ Lossing: „ Abacus “ (Paul Motian)

CD: Motian Music

Best.nr./Label: 1532 / Sunnyside



Zack Clarke Trio: „ Agressive Deja Vu “ (Zack Clarke)

CD: Vertical Shores

Best.nr./Label: 533 / Clean Feed



Jim Hart/Ivo Neame: „ Serie de Arco “ (Hermeto Pascoal)

CD: Multiverse

Best.nr./Label: 1147 / Edition Records



Jim Hart/Ivo Neame: „ Back Home “ (Jim Hart)

CD: Multiverse

Best.nr./Label: 1147 / Edition Records



Florian Hoefner Trio: „ Hound's Tune “ (Rufus Guinchard)

CD: First Spring

Best.nr./Label: 83092 / ALMA Records



Lorenz Kellhuber Trio: „ Samadhi I “ (Lorenz Kellhuber/Felix Henkelhausen/Moritz Baumgärtner)

CD: Samadhi

Best.nr./Label: BR201944 / BLACKBIRD-Records



Baptiste Trotignon: „ Up For It“ (Baptiste Trotignon)

CD: You've Changed

Best.nr./Label: 19075925562 / Okeh



Baptiste Trotignon: „ These Foolish Things “ (Holt Marvell/Jack Strachey)

CD: You've Changed

Best.nr./Label: 19075925562 / Okeh



Eve Risser: „ Aprés Un Réve “ (Eve Risser)

CD: Aprés Un Réve

Best.nr./Label: 524 / Clean Feed