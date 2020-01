26. Januar 2020 Mit Marcus A. Woelfle

Sonntag, 26. Januar 2020, 00:05 Uhr

radioJazznacht mit Marcus Woelfle:

Das Richard Wyands Song Book / Das Harold Mabern Song Book



Richard Wyands Trio: "Dee’s Den" (Richard Wyands)

CD: "The Arrival"

Best.nr./Label. DIW-611 / DIW



Richard Wyands: "West 94th Street Funke" (Richard Wyands)

CD: "As Long As There’s Music"

Best.nr./Label: SCD 2031 /Savant



Richard Williams: "Ferris Wheel" (Richard Wyands)

CD: "New Horn In Town"

Best.nr./Label: 32JDC-108 / Candid



Jimmy Cobb’s Mob: "Willow Tree" (Richard Wyands)

CD: "Cobb’s Groove"

Best.nr./Label: MCD9334-2 / Milestone



Eric Alexander: "Nightlife in Tokyo" (Harold Mabern)

CD: "Nightlife In Tokyo"

Best.nr./Label: MCD-9330-2 / Milstone



Harold Mabern: "Rakin’ and Scrapin’" (Harold Mabern)

CD: "A Few Miles from Memphis"

Best.nr./Label: PRCD-24288-2 / Prestige



Walter Perkins: "Brother Spike" (Harold Mabern)

Album: "Alter Perkins’ MJT + III"

Best.nr./Label: LP 1013 / Vee Jay



Harold Mabern: "B & B" (Harold Mabern)

CD: "A Few Miles from Memphis"

Best.nr./Label: PRCD-24288-2 / Prestige



MJT + 3: "Branching Out" (Harold Mabern)

CD: "MJT + 3"

Best.nr./Label: 32YD-1014 / Vee Jay



Art Farmer – Benny Golson Jazztet: "Richie’s Dilemma" (Harold Mabern)

CD: "Here And Now"

Best.nr./Label: 314 558 052-2 / Verve (LC 00383)



Frank Strozier: "Hey, Lee!" (Harold Mabern)

CD: "Long Night"

Best.nr./Label: MCD-47095-2 / Milestone



Harold Mabern: "A Few Miles from Memphis" (Harold Mabern)

CD: "A Few Miles from Memphis"

Best.nr./Label: PRCD-24288-2 / Prestige



Harold Mabern: "To Wane" (Harold Mabern)

CD: "Straight Street"

Best.nr./Label: DIW-608 / DIW



Harold Mabern: "Too Late Fall Back Baby" (Harold Mabern)

CD: "Straight Street"

Best.nr./Label: DIW-614 / DIW



Le Morgan: "The Beehive" (Harold Mabern)

Album: "At The Lighthouse"

Best.nr./Label: BST 89906 / Blue Note