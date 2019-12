15. Dezember 2019 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 15. Dezember 2019, 00:05 Uhr

Portrait: Guillermo Klein



Guillermon Klein/Los Guachos: „Nos Mirarán Pasar“ (Guillermo Klein)

CD: Cristal

Best.nr./Label: 1567 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „Burrito Volver“ (Guillermo Klein)

CD: Cristal

Best.nr./Label: 1567 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „ Vaca “ (Trad./György Ligeti)

CD: Filtros

Best.nr./Label: 1177 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „ Volante “ (Guillermo Klein)

CD: Filtros

Best.nr./Label: 1177 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „ Memes “ (Taylor Haskins)

CD: Filtros

Best.nr./Label: 1177 / Sunnyside



Aaron Goldberg & Guillermon Klein: „ Moose The Mooche “ (Charlie Parker)

CD: Bienestan

Best.nr./Label: 1245 / Sunnyside



Aaron Goldberg & Guillermon Klein: „ Implacable“ (Guillermo Klein)

CD: Bienestan

Best.nr./Label: 1245 / Sunnyside



Wolfgang Muthspiel: „ The Dancer“ (Wolfgang Muthspiel)

CD: Vienna, World

Best.nr./Label: MRE 042 / material records



Guillermon Klein/Los Guachos: „ La Futura, Part 2“ (Taylor Haskins/Miguel Zenon/Bill McHenry/Guillermo Klein/Matt Pavolka/Jeff Ballard)

CD: Los Guachos III

Best.nr./Label: 1099 / Sunnyside



Guillermon Klein: „ Canon “ (Guillermo Klein)

CD: Los Guachos III

Best.nr./Label: 1099 / Sunnyside



Swiss Jazz Orchestra & Guillermo Klein: „ Manuel“ (Guillermo Klein)

CD: Swiss Jazz Orchestra & Guillermo Klein

Best.nr./Label: 1552 / Sunnyside



Guillermo Klein/Los Guachos: „ Ninos“ (Richard Nant)

CD: CaRREra

Best.nr./Label: 1286 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „ El Camino “ (Guillermo Klein)

CD: Los Guachos II

Best.nr./Label: 1082D / Sunnyside



Guillermon Klein: „ Suite Indiana: Back Home Again “ (Guillermo Klein)

CD: Los Guachos V

Best.nr./Label: 1414 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „ Suite Indiana: Donna Lee Again “ (Miles Davis)

CD: Los Guachos V

Best.nr./Label: 1414 / Sunnyside



Guillermon Klein/Los Guachos: „ Suite Indiana: Patria Espiral “ (Guillermo Klein)

CD: Los Guachos V

Best.nr./Label: 1414 / Sunnyside



Guillermo Klein Quintet: „ O Sacrum Convivium-Phase “ (Olivier Messiaen)

CD: Live At The Village Vanguard

Best.nr./Label: 1337 / Sunnyside



Guillermo Klein & Big Van: „ Free “ (Guillermo Klein)

CD: El Minotauro

Best.nr./Label: 79706 / Candid



Guillermo Klein / MIT Wind Ensemble & MIT Festival Jazz: „ Solar Return Suite “ (Guillermo Klein)

CD: Infinite Winds

Best.nr./Label: 1400 / Sunnyside