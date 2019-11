17. November 2019 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 17. November 2019, 00:05 Uhr

radioJazznacht

Neues aus Schweden

Mit Ssirus W. Pakzad



Fredrik Ljungkvist Trio: “Atlantis“ (F. Ljungkvist)

CD: “Atlantis”

Best.nr./Label: MMPCD 120 / Moserobie



Fredrik Ljungkvist Trio: ”Atlantis” (Thelonious Monk)

CD: “Atlantis”

Best.nr./Label: MMPCD 120 / Moerobie



Fredrik Ljungkvist Trio: ”Flykt” (F. Ljungkvist)

CD: “Atlantis”

Best.nr./Label: MMPCD 120 / Moserobie



La La Lars: ”Dragon Gate” (Lars Skoglund)

CD: “La la Lars”

Best.nr./Label: HEAD 028 / Headspin Recordings



La La Lars: ”Vi Ses Igen” (Lars Skoglund)

CD: “La La Lars”

Best.nr./Label: HEAD 028 / Headspin Recordings



La La Lars: ”Tillbaks Til Gothborgen” (Lars Skoglund)

CD: “La La Lars”

Best.nr./Label: HEAD 028 / Headspin Recordings



Ståhls Trio: “Diagram” (Riedel)

CD: “Kölltorp Sessions”

Best.nr./Label: MMPCD118 / Moserobie



Ståhls Trio: ”Elmers” (Matthias Stahl)

CD: “Källtorp Sessions Volume One”

Best.nr./Label: MMPCD118 / Moserobie



Ståhls Trio: ”Kvotblues” (Matthias Stahl / Joe Williamson / Christopher Cantillo)

CD: “Källtorp Sessions Volume One“

Best.nr./Label: MMPCD118 / Moserobie



Per Texas Johannson: ”Siffror Och Tecken” (Per Texas Johansson)

CD: ”Stråk På Himlen Och Stora Hus”

Best.nr./Label: MMPCD119 / Moserobie



Per Texas Johansson: ”En Klunga Bildas” (Per Texas Johansson)

CD: “Stråk På Himlen Och Stora Hus“

Best.nr./Label: MMPCD119 / Moserobie



Per Texas Johansson: ”Stråk På Himlen Och Stora Hus” (Per Texas Johansson)

CD: ”Stråk På Himlen Och Stora Hus”

Best.nr./Label: MMPCD119 / Moserobie



Per Texas Johansson / Torbjörn Zetterberg / Konrad Agnas: ”Blodspredkian” (Torbjörn Zetterberg)

CD: ”Orakel”

Best.nr./Label: MMPCD116 / Moserobie



Per Texas Johansson / Torbjörn Zetterberg / Konrad Agnas: ”Oraklet Pa Ringvägen” (Torbjörn Zetterberg)

CD: ”Orakel”

Best.nr./Label: MMPCD116 / Moserobie



Per Texas Johansson / Torbjörn Zetterberg / Konrad Agnas: ”Jankai” (Konrad Agnas)

CD: ”Orakel”

Best.nr./Label: MMPCD116 / Moserobie



Tonbruket: ”Masters of Fog” (Johan Lindström / Tonbruket)

CD: ”Masters of Fog”

Best.nr./Label: 9892-2 / ACT



Tonbruket: “The Barn” (Johan Lindström / Tonbruket)

CD: “Masters of Fog”

Best.nr./Label: 9892-2 / ACT (LC 07644)



Petter Eldh: “Koma Tema” (Petter Eldh)

CD: “Petter Eldh presents Koma Saxo“

Best.nr./Label: WJCD15 / We Jazz Records



Petter Eldh: “Fanfarum For Komarum II”

CD: “Petter Eldh presents Koma Saxo“

Best.nr./Label: WJCD15 / We Jazz Records



Alberto Pinton Sestetto Contemporaneo: “Leaps” (Alberto Pinton / Selma Pinton)

CD: “Layers”

Best.nr./Label: CNR 001 / Clear Now Records