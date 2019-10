13. Oktober 2019 Mit Peter Veit

Sonntag, 13. Oktober 2019, 00:05 Uhr

Neues aus den deutschen Jazz Top 20 und Italienisches...



Enrico Rava & Joe Lovano: Secrets (Enrico Rava) 9:47

Album: Roma

ECM 2654



Avishai Cohen & Yonathan Avishai: Crescent (John Coltrane) 8:28

Album: Playing The Room

ECM 2641



Avishai Cohen & Yonathan Avishai: Azalea (Duke Ellington) 3:41

Album: Playing The Room

ECM 2641



Avishai Cohen & Yonathan Avishai: Sir Duke (Stevie Wonder) 3:42

Album: Playing The Room

ECM 2641



Iiro Rantala: September (Iiro Rantala) 5:33

Album: Ma Finnish Calendar

ACT 9882-2



Iiro Rantala: Oktober (Iiro Rantala) 3:56

Album: Ma Finnish Calendar

ACT 9882-2



Iiro Rantala: November (Iiro Rantala) 4:15

Album: Ma Finnish Calendar

ACT 9882-2



Jacob Karlzon: Open Waters (Jacob Karlzon) 5:07

Album: Open Waters

Warner Music



Jacob Karlzon: Panorama (Jacob Karlzon) 5:35

Album: Open Waters

Warner Music



Triosence: Cruise Control (Bernhard Schüler) 4:25

Album: Scorpio Rising

Sony Music



Triosence: The Stars, The Sun And The Moon (Bernhard Schüler) 5:33

Album: Scorpio Rising

Sony Music



Triosence: Can’t Let Go (Bernhard Schüler) 4:24

Album: Scorpio Rising

Sony Music



Nighthawks: Rickenbacker Causeway (Vaessen/Winterschladen) 6:14

Album: Next To The Roxy

Herzog Records 901085



Nighthawks: Jetlag (Vaessen/Winterschladen) 5:31

Album: Next To The Roxy

Herzog Records 901085



Chick Corea: Armando’s Rhumba (Chick Corea) 8:02

Album: The Spanish Heart Band - Antidote

Concord Jazz



John Coltrane: Naima (John Coltrane) 4:38

Album: Blue World

Impulse



John Coltrane: Village Blues (John Coltrane) 3:48

Album: Blue World

Impulse



e.s.t.: Good Morning Susie Soho (Svensson/Berglund/Öström) 12:54

Album: Live in Gothenburg

ACT 9046-2